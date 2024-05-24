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На Дніпропетровщині голову ВЛК зловили на хабарі — що загрожує порушнику

24 травня 2024 04:02
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
На Дніпропетровщині затримали голову ВЛК, який взяв хабар у військовозобов’язаного
Поліція фіксує факт отримання хабаря. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Дніпропетровській області голова ВЛК одного з районних центрів комплектування вимагав у військовозобов’язаного 3 500 доларів за висновок "непридатний до військової служби". У чоловіка, що проходив ВЛК, були хронічні хвороби, на підставі яких він міг отримати відповідний статус.

Про це у четвер, 23 травня, повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

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Слідство встановило, що військовозобов’язаний вирішив оформити у встановленому законом порядку статус "непридатного" до військової служби за станом здоров’я.

"Для цього він звернувся до голови військово-лікарської комісії РТЦК та СП, який після ознайомлення з усіма наявними документами військовозобов’язаного, повідомив, що допоможе лише у видачі висновку ВЛК щодо придатності чоловіка до служби у тилових частинах та центрах комплектування та соціальної підтримки", — йдеться у повідомленні  прокуратури.

Голова ВЛК вимагав хабар у чоловіка
Скриншот Facebook/Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

Щоб вирішити питання позитивно, голова ВЛК сказав чоловіку, що потрібно заплати 3 500 доларів США. Хабарника затримали під час отримання частини цієї суми. Триває досудове розслідування. Якщо провину посадовця доведуть у суді, йому загрожує ув'язнення до трьох років.

Нагадаємо, у ТЦК розповіли, що працюють цілодобово, але послуги військовозобов'язаним не надаються 24/7.

Також ми писали, що зараз українці, які перебувають за кордоном, мають можливість оновити свої дані лише за допомогою застосунку "Резерв+". Проте, найближчим часом ця послуга стане доступною й у консульських установах.

прокуратура
військовий облік
мобілізація
ВЛК
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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