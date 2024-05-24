Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В Днепропетровской области главу ВВК поймали на взятке — что грозит нарушителю arrow

В Днепропетровской области главу ВВК поймали на взятке — что грозит нарушителю

24 мая 2024 04:02
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
На Днепропетровщине задержали председателя ВЛК, который взял взятку у военнообязанного
Полиция фиксирует факт получения взятки. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Днепропетровской области глава ВВК одного из районных центров комплектования требовал у военнообязанного 3 500 долларов за заключение "непригодный к военной службе". У мужчины, проходившего ВВК, были хронические болезни, на основании которых он мог получить соответствующий статус.

Об этом в четверг, 23 мая, сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

Читайте также:

Заключение ВЛК — за взятку

Следствие установило, что военнообязанный решил оформить в законном порядке статус "непригаден к военной службе по состоянию здоровья".

"Для этого он обратился к главе военно-врачебной комиссии РТЦК и СП, который после ознакомления со всеми имеющимися документами военнообязанного, сообщил, что поможет только в выдаче заключения ВВК о пригодности мужчины к службе в тыловых частях и центрах комплектования и социальной поддержки", — говорится в сообщении прокуратуры.

Глава ВЛК требовал взятку у мужчины
Скриншот Facebook/Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона

Чтобы решить вопрос положительно, глава ВВК сказал мужчине, что нужно заплатить 3 500 долларов США. Взяточника задержали при получении части этой суммы. Идет досудебное расследование. Если вину должностного лица докажут в суде, ему грозит заключение до трех лет.

Напомним, в ТЦК рассказали, что работают круглосуточно, но услуги военнообязанным не предоставляются 24/7.

Также мы писали, что сейчас находящиеся за рубежом украинцы могут обновить свои данные только с помощью приложения "Резерв+". В ближайшее время эта услуга станет доступна и в консульских учреждениях.

прокуратура
военный учет
мобилизация
ВВК
ТЦК и СП
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

19 мая 2024

17:07 Лунин станет игроком известного клуба — Реал не сможет удержать украинца