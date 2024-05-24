На Днепропетровщине задержали председателя ВЛК, который взял взятку у военнообязанного

Полиция фиксирует факт получения взятки. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона

В Днепропетровской области глава ВВК одного из районных центров комплектования требовал у военнообязанного 3 500 долларов за заключение "непригодный к военной службе". У мужчины, проходившего ВВК, были хронические болезни, на основании которых он мог получить соответствующий статус.

Об этом в четверг, 23 мая, сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

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Следствие установило, что военнообязанный решил оформить в законном порядке статус "непригаден к военной службе по состоянию здоровья".

"Для этого он обратился к главе военно-врачебной комиссии РТЦК и СП, который после ознакомления со всеми имеющимися документами военнообязанного, сообщил, что поможет только в выдаче заключения ВВК о пригодности мужчины к службе в тыловых частях и центрах комплектования и социальной поддержки", — говорится в сообщении прокуратуры.

Скриншот Facebook/Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона

Чтобы решить вопрос положительно, глава ВВК сказал мужчине, что нужно заплатить 3 500 долларов США. Взяточника задержали при получении части этой суммы. Идет досудебное расследование. Если вину должностного лица докажут в суде, ему грозит заключение до трех лет.

Напомним, в ТЦК рассказали, что работают круглосуточно, но услуги военнообязанным не предоставляются 24/7.

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