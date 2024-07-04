Что делать, если пропустил военную подготовку, но отправляют на фронт

Украинский военный на фронте. Иллюстративное фото: cdn.sobor.com.ua

Из-за полномасштабной войны, начатой страной-оккупантом россией, в Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанных мужчин призывают на военную службу. Каждый мобилизованный обязательно проходит военную подготовку, которая длится не менее месяца. Но бывают обстоятельства, по которым будущий военный может пропустить обучение. К примеру, из-за продолжительной болезни.

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Могут ли отправить неподготовленного военнослужащего, пропустившего военную подготовку, на фронт, рассказал адвокат, кандидат юридических наук и офицер юстиции ВСУ Евгений Филипец в интервью изданию "Українська правда".

Что нужно знать о военной подготовке

Как подчеркнул юрист, обучение для мобилизованных лиц, не имеющих опыта, то есть не служивших в армии, обязательно. Оно длится от одного месяца. Сроки зависят от специальности.

Филипец добавил, что верхний предел границы законодательство не определяет. Сам же план подготовки определяет Генеральный штаб Вооруженных сил.

Офицер отметил, что лично знает случай, когда мобилизованный пропустил весь курс из-за болезни. То есть фактически человек не прошел обучение и не получил необходимые навыки. Однако его отправили в воинскую часть для "применения полученных навыков".

Мобилизированный в территориальном центре комплектования. Иллюстративное фото: ООТЦК и СП

Что делать мобилизованному, которого отправляют на фронт без должной подготовки

Адвокат объяснил, что в таком случае мобилизованным следует обращаться к ст. 59 "Устава внутренней службы ВСУ", в которой говорится, что командир не может допускать к участию в боевых действиях человека, не прошедшего подготовку.

Кроме того, если мобилизованного без военного опыта сразу отправляют на фронт, ему нужно обратиться к командиру воинской части с рапортом, где должно быть указано следующее:

он не служил в ВСУ;

не имеет боевого опыта;

подпадает под категорию лиц, которые должны пройти военную подготовку.

Тогда такого человека без исключения из списков личного состава части должны отправить в учебный центр.

Но если рапорт не подействовал, то необходимо обратиться на горячую линию Министерства обороны по следующим номерам:

0-800-500-410;

0-800-500-442;

044-454-44-99.

Также такой гражданин имеет право обратиться за помощью к личному адвокату.

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