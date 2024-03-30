На Хмельниччині група жінок напала на працівників ТЦК — що відомо

Працівники ТЦК перевіряють документи. Ілюстративне фото: 0532

У Хмельницькій області в п'ятницю, 29 березня, на працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки напала група місцевих мешканок. Це сталося під час проведення заходів оповіщення.

Про це повідомила пресслужба ТЦК у Facebook.

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"Повідомляємо, що під час проведення заходів оповіщення на військовослужбовців Шепетівського РТЦК скоєно напад групою агресивних місцевих мешканок", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок нападу було пошкоджено службовий автомобіль військкомів. На місце події викликали поліцію.

"Переконані, що правоохоронні органи повно та всебічно проведуть розслідування та нададуть об’єктивну правову оцінку діям вказаних осіб", — зауважили в ТЦК.

Там нагадали, що за перешкоджання проведення заходів з мобілізації передбачено кримінальну відповідальність.

Скриншот допису Хмельницького ТЦК

Нагадаємо, у Нововолинську чоловік напав на представника ТЦК, коли той прийшов до нього додому, аби уточнити причини неприбуття військовозобов'язаного за повісткою.

Згодом, як стало відомо, до цього чоловік отримував бойову повістку.