На Хмельниччині група жінок напала на працівників ТЦК — що відомо
У Хмельницькій області в п'ятницю, 29 березня, на працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки напала група місцевих мешканок. Це сталося під час проведення заходів оповіщення.
Про це повідомила пресслужба ТЦК у Facebook.
Група жінок напала на ТЦК на Хмельниччині
"Повідомляємо, що під час проведення заходів оповіщення на військовослужбовців Шепетівського РТЦК скоєно напад групою агресивних місцевих мешканок", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок нападу було пошкоджено службовий автомобіль військкомів. На місце події викликали поліцію.
"Переконані, що правоохоронні органи повно та всебічно проведуть розслідування та нададуть об’єктивну правову оцінку діям вказаних осіб", — зауважили в ТЦК.
Там нагадали, що за перешкоджання проведення заходів з мобілізації передбачено кримінальну відповідальність.
Нагадаємо, у Нововолинську чоловік напав на представника ТЦК, коли той прийшов до нього додому, аби уточнити причини неприбуття військовозобов'язаного за повісткою.
Згодом, як стало відомо, до цього чоловік отримував бойову повістку.
Читайте Новини.LIVE!