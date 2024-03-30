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На Хмельниччині група жінок напала на працівників ТЦК — що відомо

30 березня 2024 14:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Хмельниччині група жінок напала на працівників ТЦК — що відомо
Працівники ТЦК перевіряють документи. Ілюстративне фото: 0532
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Хмельницькій області в п'ятницю, 29 березня, на працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки напала група місцевих мешканок. Це сталося під час проведення заходів оповіщення.

Про це повідомила пресслужба ТЦК у Facebook.

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"Повідомляємо, що під час проведення заходів оповіщення на військовослужбовців Шепетівського РТЦК скоєно напад групою агресивних місцевих мешканок", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок нападу було пошкоджено службовий автомобіль військкомів. На місце події викликали поліцію.

"Переконані, що правоохоронні органи повно та всебічно проведуть розслідування та нададуть об’єктивну правову оцінку діям вказаних осіб", — зауважили в ТЦК.

Там нагадали, що за перешкоджання проведення заходів з мобілізації передбачено кримінальну відповідальність.

напад на ТЦК у Шепетівці
Скриншот допису Хмельницького ТЦК

Нагадаємо, у Нововолинську чоловік напав на представника ТЦК, коли той прийшов до нього додому, аби уточнити причини неприбуття військовозобов'язаного за повісткою. 

Згодом, як стало відомо, до цього чоловік отримував бойову повістку.

напад
Хмельницька область
військкомат
мобілізація
ТЦК та СП

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