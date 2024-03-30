На Хмельниччине группа женщин напала на работников ТЦК — что известно
В Хмельницкой области в пятницу, 29 марта, на работников территориального центра комплектования и социальной поддержки напала группа местных жительниц. Это произошло во время проведения мероприятий по оповещению.
Об этом сообщила пресс-служба ТЦК в Facebook.
Группа женщин напала на ТЦК на Хмельниччине
"Сообщаем, что во время проведения мероприятий оповещения на военнослужащих Шепетовского РТЦК совершено нападение группой агрессивных местных жительниц", — говорится в сообщении.
В результате нападения был поврежден служебный автомобиль военкомов. На место происшествия вызвали полицию.
"Убеждены, что правоохранительные органы полностью и всесторонне проведут расследование и дадут объективную правовую оценку действиям указанных лиц", — отметили в ТЦК.
Там напомнили, что за препятствование проведению мероприятий по мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.
Напомним, в Нововолынске мужчина напал на представителя ТЦК, когда тот пришел к нему домой, чтобы уточнить причины неприбытия военнообязанного по повестке.
Впоследствии, как стало известно, до этого мужчина получал боевую повестку.
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