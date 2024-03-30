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На Хмельниччине группа женщин напала на работников ТЦК — что известно

30 марта 2024 14:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Хмельниччине группа женщин напала на работников ТЦК — что известно
Сотрудники ТЦК проверяют документы. Иллюстративное фото: 0532
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Хмельницкой области в пятницу, 29 марта, на работников территориального центра комплектования и социальной поддержки напала группа местных жительниц. Это произошло во время проведения мероприятий по оповещению.

Об этом сообщила пресс-служба ТЦК в Facebook.

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"Сообщаем, что во время проведения мероприятий оповещения на военнослужащих Шепетовского РТЦК совершено нападение группой агрессивных местных жительниц", — говорится в сообщении.

В результате нападения был поврежден служебный автомобиль военкомов. На место происшествия вызвали полицию.

"Убеждены, что правоохранительные органы полностью и всесторонне проведут расследование и дадут объективную правовую оценку действиям указанных лиц", — отметили в ТЦК.

Там напомнили, что за препятствование проведению мероприятий по мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.

нападение на ТЦК в Шепетовке
Скриншот поста Хмельницкого ТЦК

Напомним, в Нововолынске мужчина напал на представителя ТЦК, когда тот пришел к нему домой, чтобы уточнить причины неприбытия военнообязанного по повестке.

Впоследствии, как стало известно, до этого мужчина получал боевую повестку.

нападение
Хмельницкая область
военкомат
мобилизация
ТЦК и СП

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