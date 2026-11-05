Священник Михаил Одарич, которого мобилизовали. Фото: facebook/khmeparhiya

В Хмельницкой области был мобилизован священник УПЦ МП Михаил Одарич, которого 2 ноября остановили полицейские в Староконстантинове. После проверки документов мужчина прошел военно-медицинскую комиссию и был признан годным к службе. В ТЦК объяснили, почему у священника не было оснований для освобождения от призыва.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Хмельницкую епархию УПЦ МП и ZAXID.NET.

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Мобилизация священника

По информации Хмельницкой епархии УПЦ МП, протоиерея Михаила Одарича остановили полицейские 2 ноября около 9:00 в Староконстантинове. Впоследствии на место прибыли сотрудники ТЦК, а священника доставили для уточнения военно-учетных данных. После этого Михаил Одарич прошел военно-медицинскую комиссию в Хмельницком. По ее заключению, он годен к военной службе.

Об этом событии епархия сообщила 3 ноября. Там отметили, что Михаил Одарич был настоятелем прихода в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Сковородки. После его мобилизации приход остался без священника.

Разъяснение ТЦК

Руководитель отдела коммуникаций Хмельницкого областного ТЦК и СП Ангелина Олиферук подтвердила журналистам, что Михаила Одарича мобилизовали. В ходе проверки выяснилось, что у него не было оформленной отсрочки или бронирования от призыва.

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"ТЦК проверило его данные. У него не было ни оформленной отсрочки, ни бронирования. Поэтому его направили на прохождение ВЛК. На данный момент известно, что этот мужчина уже зачислен в личный состав воинской части. Он может быть военным капелланом", — рассказала Ангелина Олиферук в комментарии ZAXID.NET.

По словам представительницы ТЦК, сотрудники центра комплектования действовали в соответствии с действующим законодательством. В настоящее время священник уже находится в составе воинской части. В то же время возможность служить капелланом, о которой упомянула Ангелина Олиферук, не означает, что Михаила Одарича уже назначили на эту должность. Информации о его конкретных военных обязанностях пока нет.

Новини.LIVE сообщали, что в Хмельницкой области отсрочку от мобилизации получили 340 священнослужителей. Среди них 319 руководителей религиозных организаций и 21 священник, работающий по трудовому договору. Большинство получивших отсрочку принадлежат к Православной церкви Украины. В то же время представители УПЦ не получают такой отсрочки, поскольку их религиозные организации не признаны критически важными.

Также Новини.LIVE писали, что сам сан священника не гарантирует освобождение от мобилизации. Адвокат Андрей Новак объяснял, что письма от епархий с просьбой не призывать духовенство не заменяют законных оснований для отсрочки. Священнослужители могут быть призваны на общих основаниях. В то же время они могут рассмотреть возможность службы на небоевых должностях или капелланского служения.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, могут ли мобилизовать православных и греко-католических священников. Адвокат Андрей Новак пояснял, что духовный сан сам по себе не освобождает от военной службы. Священники могут заключить контракт с ВСУ и после соответствующей подготовки служить капелланами. Также военнослужащим доступны различные специальности, не предусматривающие непосредственного применения оружия.