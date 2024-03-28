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На Львовщине мужчина отказался от мобилизации из-за неофициальных детей — как наказали уклониста

28 марта 2024 09:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Львовщине мужчина отказался от мобилизации из-за неофициальных детей — как наказали уклониста
Вручение повестки мужчине. Иллюстративное фото: novynarnia.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Во Львовской области мужчина категорически отказался от мобилизации. Причиной тому якобы стало то, что у него трое детей, но официального подтверждения этому нет. Суд признал уклониста виновным и осудил его на три года испытательного срока.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на приговор Самборского райсуда Львовской области.

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По данным судебного приговора, в ноябре прошлого года ВВК признала жителя Львовской области годным к военной службе. Мужчина получил боевую повестку и должен явиться в ТЦК, однако этого не произошло и уклонист избежал мобилизации.

На суде фигурант подтвердил, что уклонился от призыва. При этом он добавил, что якобы испытывает проблемы со зрением и у него есть трое незарегистрированных детей. Кроме того, мужчина рассказал, что сейчас у него другая сожительница и у нее также есть трое детей. Подсудимый заявил, что намерен жениться на женщине, чтобы не идти на войну.

Суд признал уклониста виновным и наказал его на три года испытательного срока. Этот приговор еще подлежит обжалованию в апелляционном суде.

Судебный приговор. Фото: скриншот из ЕГССР
Судебный приговор. Фото: скриншот из ЕГРСР

Напомним, пограничники задержали группу уклонистов. Нарушители пытались трансфером попасть в Молдову. За такие "услуги" каждый из мужчин заплатил переправителю по 8 тысяч долларов.

Также мы писали о том, что в Ивано-Франковской области за неявку в ТЦК после вручения повестки разыскивают более 40 тысяч граждан. Все они внесены в электронный реестр военнообязанных "Оберіг"

война
суд
Украина
военный призыв
мобилизация
наказание
уклонисты

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