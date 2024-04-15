Мобилизация в Украине — как хотят наказывать мужчин за отказ проходить ВВК

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ЖОТЦК и СП

В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения россии. Чтобы противостоять врагу, государство усовершенствует мобилизационные процессы. В планах усилить наказание для уклоняющихся от обязанности защищать страну. В частности, отказывающихся проходить ВВК.

Об этом рассказала народный депутат от "Европейской солидарности", член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в интервью Radio NV.

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Так, по ее словам, сейчас правовой комитет ВРУ рассматривает два законопроекта, предусматривающих новые наказания для уклонистов.

За не прохождение военно-врачебной комиссии предлагается ввести административную, а также уголовную ответственность.

Депутат отметила, что есть предложение ввести уголовную ответственность сроком от трех до пяти лет, если военнообязанный пришел в ТЦК за повесткой, получил направление на ВВК, но не прошел медицинскую комиссию.

Также чиновница добавила, что увеличены административные штрафы.

"Если раньше они были смешными и несущественными, взыскание их было затруднено, то сейчас планка поднята в сотни раз. Если это было 500 грн, то сейчас уже будет за неявку по повестке от 8500 грн. Что касается дальнейших административных штрафов, они уже могут переходить на десятки тысяч в зависимости от категории людей", — рассказала Ирина Фриз.

Ранее мы сообщали, должны ли мужчины с инвалидностью проходить ВВК.

Напомним, мы писали, что должны сделать ограниченно пригодные граждане перед повторной ВВК.

Также мы информировали, как следует проходить ВВК, если у вас есть проблемы со здоровьем.