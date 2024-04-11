Мобілізація в Україні 2024 — чи повинні особи з інвалідністю проходити ВЛК

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: Суспільне

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки для уточнення даних. Отримати цей документ можуть навіть особи з інвалідністю.

Та чи треба таким громадянам проходити ВЛК, розбираємося далі в матеріалі.

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Так, перш за все, слід зауважити, що "правила" вручення повістки громадянам України прописані у ЗУ "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", а також у постанові Кабміну № 1487.

Відповідно до них, представники ТЦК можуть перевіряти документи за встановленими умовами, тому повістки можуть отримати будь-які чоловіки, які є призовниками, військовозобов'язаними або резервістами, та у будь-якому місці.

Чоловіки, які мають інвалідність, якщо вони не виключені з військового обліку, то вважаються військовозобов'язаними. А тому такі особи можуть отримати повістку для уточнення даних і зобов'язані з'явитися у ТЦК та СП.

Особи з інвалідністю будь-якого ступеня, затвердженого в Україні, мають право на відстрочку від мобілізації. Але при цьому можуть добровільно мобілізуватися за своєю згодою.

Якщо ж вони не мають наміру добровільно мобілізуватися, то не зобов'язані проходити ВЛК, якщо вони вже стоять на військовому обліку.

Водночас, якщо особа з інвалідністю не стоїть на військовому обліку або інвалідність виникла після останнього візиту до ТЦК, вона може пройти ВЛК для можливого виключення зі списку військовозобов'язаних.

При цьому необхідно розуміти, що критерії для визначення інвалідності та підстав для її надання за законом відрізняються від критеріїв придатності до військової служби згідно з наказами Міноборони № 402 та № 490.

Тому особа з інвалідністю, навіть ІІІ або II групи, може бути визнана ВЛК придатною до військової служби. Такі особи не підлягають виключенню з військового обліку й залишаються призовниками чи військовозобов'язаними.

Також слід враховувати ще один нюанс — особи, які визнані непридатними до військової служби зобов'язані проходити ВЛК кожні п'ять років. Якщо громадянин цього не робив, то одразу після уточнення даних його можуть направити на проходження ВЛК.

Важливо: щоб не сталося ситуації, коли особа з інвалідністю має право на відстрочку, і хоче нею скористатися, але її мобілізують через рішення ВЛК про придатність, проходження ВЛК необхідно починати після того, як письмово надали в ТЦК документи про наявність відстрочки або ТЦК прийняв заяву та документи на відстрочку.

Раніше ми писали, у ТЦК пояснили, для чого вручають повістки чоловікам з інвалідністю.

Нагадаємо, ми повідомляли, кого з українців можуть виключити з військового обліку 2024 року.

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