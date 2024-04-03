Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Що мають зробити обмежено придатні громадяни перед повторною ВЛК — адвокатка arrow

Що мають зробити обмежено придатні громадяни перед повторною ВЛК — адвокатка

3 квітня 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Адвокатка порадила, що зробити обмежено придатним перед повторним ВЛК
Обмежено придатних повторно перевірить ВЛК. Фото: focus.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10313, який відправить військовозобов'язаних, визнаних обмежено придатними, на повторний медичний огляд. Як це відбуватиметься та які ризики виникають.

Про це на каналі "Право ТВ" розповіла адвокатка Жанна Грушко.

Читайте також:

"Сьогодні вже є реальний приклад, коли указом президента встановлювалися перевірки висновків про непридатність, які були винесені ВЛК під час дії воєнного стану. Вже напрацьована конкретна процедура, тому приблизно зрозуміло, як діятимуть ВЛК і цього разу", — зазначила адвокатка.

Після досудового розслідування, за поданням правоохоронних органів неправомірні висновки про обмежену придатністю будуть скасовуватися центральною ВЛК. Після цього військовозобов'язані направлятимуться на проходження повторного лікарського огляду.

"Чим це може загрожувати людям, які реально мають погіршений стан здоров'я, в яких є якісь вади або діагнози. Їм потрібно вже зараз пройти обстеження в закладах охорони здоров'я, зафіксувати всі погіршені стани, відповідні діагнози, а вже потім приходити на повторну ВЛК обов'язково з цими документами", — підкреслила Жанна Грушко.

Раніше ми писали, з якими хворобами хребта не беруть в армію. Також повідомляли, які документи слід підготувати для служби в ЗСУ за контрактом.

мобілізація
президент
ВЛК
адвокат
обмежено придатні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК