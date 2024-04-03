Адвокатка порадила, що зробити обмежено придатним перед повторним ВЛК

Обмежено придатних повторно перевірить ВЛК. Фото: focus.ua

Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10313, який відправить військовозобов'язаних, визнаних обмежено придатними, на повторний медичний огляд. Як це відбуватиметься та які ризики виникають.

Про це на каналі "Право ТВ" розповіла адвокатка Жанна Грушко.

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"Сьогодні вже є реальний приклад, коли указом президента встановлювалися перевірки висновків про непридатність, які були винесені ВЛК під час дії воєнного стану. Вже напрацьована конкретна процедура, тому приблизно зрозуміло, як діятимуть ВЛК і цього разу", — зазначила адвокатка.

Після досудового розслідування, за поданням правоохоронних органів неправомірні висновки про обмежену придатністю будуть скасовуватися центральною ВЛК. Після цього військовозобов'язані направлятимуться на проходження повторного лікарського огляду.

"Чим це може загрожувати людям, які реально мають погіршений стан здоров'я, в яких є якісь вади або діагнози. Їм потрібно вже зараз пройти обстеження в закладах охорони здоров'я, зафіксувати всі погіршені стани, відповідні діагнози, а вже потім приходити на повторну ВЛК обов'язково з цими документами", — підкреслила Жанна Грушко.

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