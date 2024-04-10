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На Вінниччині судили чоловіка, який двічі не з'явився до ТЦК — який термін призначили

10 квітня 2024 09:11
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
На Вінниччині судили чоловіка, який двічі не з'явився до ТЦК — який термін призначили
Працівники ТЦК вручають повістку чоловіку. Ілюстративне фото: today.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

У Вінницькій області судили чоловіка, якому вручили три повістки, але він жодного разу не прийшов до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він заявив, що нібито "не мав грошей на проїзд".

Про це пише ТСН з посиланням на рішення Ямпільського районного суду.

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У вироку йдеться, що 8 листопада 2023 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до мобілізації. Згодом йому вручали повістки кілька разів, однак він не приходив до ТЦК.

Під час суду військовозобов'язаний визнав свою провину та розкаявся. Він розповів, що після отримання першої повістки пройшов медогляд у військовій частині, але його повернули додому через травму хребта. Також чоловік нібито лікувався у протитуберкульозному диспансері.

Згодом після виписання ще двох повісток він не з'явився до військкомату, оскільки "не мав коштів на проїзд". 

Військовозобов'язаного визнали винним та призначили два роки іспитового терміну. 

Нагадаємо, у Полтавській області судили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Під час засідання він заявив, що планує укласти контракт зі Збройними силами України.

Також ми писали, що прикордонники затримали чоловіка, який намагався втекти від мобілізації до Румунії, але на тиждень заблукав у горах.

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