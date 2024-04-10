Які винятки на обмеження керування авто для ухилянтів — висновок Комітету з нацбезпеки

Замислений чоловік за кермом автівки. Фото: freepik.com

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки вніс до законопроєкту про мобілізацію пункт про обмеження права керування авто для ухилянтів від військової служби. Однак на його застосування є винятки.

Про це йдеться у висновку Комітету з нацбезпеки, який опублікував народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram у вівторок, 9 квітня.

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Які винятки на обмеження керування авто для ухилянтів

"Провадження у справах за зверненням ТЦК та СП при здійсненні ним визначених законом повноважень здійснюється на підставі заяви щодо тимчасового обмеження фізичної особи у праві керування транспортними засобами — на строк до виконання такою особою вимоги ТЦК та СП про виконання обов’язку військовозобов’язаним, резервістом", — йдеться у Висновку.

Однак обмеження на право керування машиною для тих, хто ухиляється від мобілізації, не застосують у випадку, якщо:

авто — основний офіційний заробіток особи (таксі, водій, працевлаштовані легально або зареєстровані як приватні підприємці);

авто користується особа з інвалідністю або особа, яка утримує осіб з інвалідністю І-ІІ груп чи дитину з інвалідністю.

Скриншот повідомлення з висновку Комітету з нацбезпеки щодо основних положень законопроєкту про мобілізацію

Нагадаємо, що у Верховній Раді в вівторок, 9 квітня, завершили розгляд законопроєкту про мобілізацію. В середу, 10 квітня, документ внесуть до парламенту. Однак уже відомі основні його положення.

Також ми писали, що Комітет з нацбезпеки виключив важливий пункт з урядового законопроєкту про мобілізацію. Його будуть розглядати окремо, як новий документ.