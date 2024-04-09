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Прикордонники затримали ухилянта, який майже тиждень блукав у горах

9 квітня 2024 23:49
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Чоловік з Харкова хотів незаконно перетнути українсько-румунський кордон
Прикордонники затримали ухилянта. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Неподалік українсько-румунського кордону, у Карпатах, прикордонники затримали  42-річного харків’янина. Тікаючи від мобілізації, чоловік хотів незаконно дістатися Румунії, але заблукав у горах.

Про це сьогодні, 9 квітня, повідомили у Державній прикордонній службі України.   

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На засніженому схилі виснаженого українця з рюкзаком помітив прикордонний наряд. Військовослужбовці допомогли порушнику зійти з гори та доставили його до прикордонного підрозділу. Чоловіка напоїли гарячим чаєм та нагодували.

Харків’янин розповів, що планував таким чином незаконно дістатися до однієї з країн ЄС.

"Відчайдух сам прокладав собі маршрут, але зізнався, що кілька разів втрачав орієнтування у гірській місцевості та подолав пішки відстань орієнтовно від 50 до 70 кілометрів. П’ять ночей "турист" спав просто неба у спальному мішку, неодноразово чув вовків, кабанів та оленів, а в один з днів зустрів на полонині карпатську рись", — йдеться у повідомленні прикордонників. 

За спробу незаконного перетину держкордону на правопорушника складено адмінпротокол. Подальшу долю "горе-туриста" вирішить суд.

Також 9 квітня ми повідомляли, що СБУ викрила кілька схем для ухилянтів — серед порушників голова ВЛК та мобілізований депутат. 

Раніше нардеп пояснив, що загрожує ухилянтам, які відмовляються пройти медогляд.

війна
Карпати
прикордонники
мобілізація
ухилянти

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