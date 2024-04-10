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На Винниччине судили мужчину, который дважды не явился в ТЦК — какой срок назначили

10 апреля 2024 09:11
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
На Винниччине судили мужчину, который дважды не явился в ТЦК — какой срок назначили
Работники ТЦК вручают повестку мужчине. Иллюстративное фото: today.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Винницкой области судили мужчину, которому вручили три повестки, но он ни разу не пришел в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Он заявил, что у него якобы "не было денег на проезд".

Об этом пишет ТСН со ссылкой на решение Ямпольского районного суда.

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В приговоре говорится, что 8 ноября 2023 военно-врачебная комиссия признала мужчину пригодным к мобилизации. Позже ему вручали повестки несколько раз, однако он не приходил в ТЦК.

Во время суда военнообязанный признал свою вину и раскаялся. Он рассказал, что после получения первой повестки прошел медосмотр в воинской части, но его вернули домой из-за травмы позвоночника. Также мужчина якобы лечился в противотуберкулезном диспансере.

Позже после выписания еще двух повесток он не явился в военкомат, поскольку "не имел средств на проезд".

Военнообязанного признали виновным и назначили два года испытательного срока.

Напомним, в Полтавской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации. В ходе заседания он заявил, что планирует заключить контракт с Вооруженными Силами Украины.

Также мы писали, что пограничники задержали мужчину, который пытался сбежать от мобилизации в Румынию, но на неделю заблудился в горах.

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