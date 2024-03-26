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На Волыни мужчина напал на работника ТЦК — детали инцидента

26 марта 2024 15:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На Волыни мужчина напал на работника ТЦК — детали инцидента
Работник ТЦК и военнообязанный. Фото: ВОТЦК СП/Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Нововолынске мужчина напал на представителя территориального центра комплектования. Как известно, второй вместе со своим коллегой пришли к нему домой, чтобы уточнить причины неприбытия военнообязанного за повесткой.

Об этом рассказала пресс-офицер Волынского областного ТЦК и СП Ульяна Кравчук в эфире Радио Свобода.

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По словам Кравчук, военнообязанный обновил свои данные в военкомате, после чего получил боевую повестку. Перед непосредственной защитой государства мужчина должен был пройти обучение. Однако за повесткой он так и не явился.

"Когда наши военнослужащие пришли, им просто открыл военнообязанную дверь и сразу нанес удар ножом. Это было два удара ножом. Один был блокирован самим военнослужащим, а второй был нанесен уже конкретно в брюшную полость", — сказала Кравчук, комментируя нападение.

Она отметила, что перед нападением между сторонами не было никакого конфликта. Сейчас детали дела расследует полиция.

Напомним, на Закарпатье люди перекрыли дороги в знак протеста против действий работников территориальных центров комплектования. Причина — массовая мобилизация в регионе.

Добавим, на границе в Винницкой области были введены дополнительные ограничения для мужчин.

война
нападение
Волынская область
военные
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война в Украине
ТЦК и СП
мужчины

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