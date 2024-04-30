На Буковині стався новий скандал за участю працівників ТЦК

Працівники поліції та ТЦК біля авто. Фото: скриншот

У Чернівецькій області стався новий конфлікт за участю працівників ТЦК СП. Під час конфлікту воєнком ледь не вступив у конфлікт з жінкою зупиненого ним військовозобов'язаного.

Кадри скандалу з'явилися в соцмережах.

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Черговий конфлікт з ТЦК СП

На опублікованих кадрах видно, як чоловік у військовій формі, вимагаючи документи у водія, образив жінку, яка сиділа поруч. Пасажирка не змовчала, проте і воєнком не поступився.

Скандали з ТЦК СП — останні новини

Нагадаємо, не так давно у Львівській області неподалік від кордону з Польщею працівники ТЦК зупинили автівку волонтера ГО "Порятунок тварин Харків" і викрали людину. В організації стверджують, що воєнкоми були напідпитку.

Проте в центрі комплектування звинувачення спростували і звинуватили волонтеров у "перешкоджанні діяльності".

Ще раніше мережею розповсюдилося відео нового конфлікту з працівниками ТЦК СП, де чоловік порівняв протиправні дії воєнкомів з діями "беркутівців" під час Євромайдану.

Водночас львівський ТЦК та СП закликав військовозобов'язаних ставати на захист своєї Батьківщини та спільно з мерією міста створив пропагандистський відеоролик з мотивуючим слоганом. При цьому таких відеороликів було два, де українці помітили паралелі з 1939 роком.