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На Закарпатье произошла стычка между ромами и работниками ТЦК — звучали выстрелы

4 мая 2024 09:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На Закарпатье произошла стычка между ромами и работниками ТЦК — звучали выстрелы
Ромы, конфликтовавшие с работниками ТЦК. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Виноградове на Закарпатье произошла стычка между ромами и работниками территориального центра комплектования. Во время конфликта раздавались выстрелы.

Об этом сообщает "Закарпатье 24" в субботу, 4 мая.

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Стычка между ромами и работниками ТЦК

Во дворе районного ТЦК произошла драка между работниками территориального центра и ромами, которые обвиняли их в похищении людей. Сообщается, что это произошло после мобилизации мужчины из села Онок Береговского района.

По словам главы ромского общества Ласло Дюри, на территорию ТЦК ромы приносили шины и подвозили поврежденные автомобили.

Также во время инцидента раздались выстрелы, после которых люди начали разбегаться.

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Напомним, в Черновицкой области произошел конфликт с участием работников ТЦК СП. Во время конфликта военком чуть не вступил в конфликт с женой остановленного им военнообязанного.

Также во Львовской области недалеко от границы с Польшей якобы работники ТЦК остановили автомобиль волонтера ОО "Спасение животных Харьков". В организации утверждают, что военные были под хмельком.

стрельба
конфликт
Украина
Закарпатье
мобилизация
ТЦК и СП

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