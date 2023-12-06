В Закарпатье посетителям спортзалов продолжают раздавать повестки

Сотрудники ТЦК и СП в тренажерном зале. Фото: скриншот

В Закарпатье сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки совершили очередные рейды по тренажерным залам. Цк происходило в Мукачево и Хусте.

Соответствующие видео распространяются на различных Telegram-каналах.

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Работники ТЦК и СП раздавали повестки в тренажерных залах

Вслед за Ужгородом работники ТЦК посетили тренажерные залы Мукачево и Хуста.

Как пишут местные СМИ, теперь представители ТЦК раздавали повестки всем посетителям "тренажерок".

Ранее сообщалось, что в Ужгороде работники ТЦК СП провели масштабные рейды по спортивным залам. В результате рейдов повестки получили мужчины и мужчины-тренеры заведений.

Напомним, что ранее в Закарпатской области сотрудники ТЦК и СП силой вытащили водителя грузовика из кабины и отправили на военную службу. В настоящее время он находится в военной части в Ровно.