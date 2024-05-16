На Закарпатті жінка ухилилась від мобілізації — як її покарав суд

Засідання суду. Ілюстративне фото: sud.ua

На Закарпатті Мукачівський районний суд визнав винною жінку в ухиленні від військового обліку. Військовозобов'язана медикиня отримала повістку, але не з'явилася до територіального центру комплектування.

Про це йдеться у вироку суду від 13 травня.

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У вироку йдеться, що жінка є мешканкою Мукачево, має середню спеціальну медичну освіту, тому є військовозобов’язаною.

Хоча медична працівниця наразі не працює, вона отримала повістку про проходження ВЛК і повідомлення про необхідність виконання вимог законодавства щодо військового обліку та надання інформації про свій стан здоров’я. Однак жінка так і не з'явилася у ТЦК.

"Будучи належним чином попередженою про кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку, за відсутності поважних причин, не прибула у визначений термін 10 квітня 2024 року, таким чином, ухилилась від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки", — йдеться у вироку.

У суді жінка повністю визнала свою вину та попросила про покарання у вигляді штрафу. Суд вирішив задовольнити її прохання.

Жінку визнали винною в ухиленні від військової служби і призначили покарання у вигляді штрафу розміром 5 100 грн.

Нагадаємо, у Рівненській області чоловік прийшов до ТЦК, аби отримати документи для виїзду за кордон. Військовозобов'язаний вважав, що вже досяг непризовного віку, але йому вручили повістку.

Також жителя Одеси, який двічі ухилявся від мобілізації, засудили до 3 років позбавлення волі. Ухилянт провину визнав, але заявив, що працівники ТЦК нібито силоміць привели його до військкомату і змусили пройти ВЛК.