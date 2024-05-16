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На Закарпатье осудили женщину за уклонение от мобилизации

16 мая 2024 21:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На Закарпатье женщина уклонилась от мобилизации — как ее наказал суд
Заседание суда. Иллюстративное фото: sud.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На Закарпатье Мукачевский районный суд признал виновной женщину в уклонении от военного учета. Военнообязанный медик получила повестку, но не явилась в территориальный центр комплектования.

Об этом говорится в приговоре суда от 13 мая.

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Суд за уклонение от мобилизации

В приговоре говорится, что женщина является жительницей Мукачево, имеет среднее специальное медицинское образование, поэтому является военнообязанной. 

Хотя медработница сейчас не работает, она получила повестку о прохождении ВВК и сообщение о необходимости выполнения требований законодательства относительно воинского учета и предоставления информации о своем состоянии здоровья. Однако женщина так и не появилась в ТЦК.

"Будучи надлежащим образом предупрежденной об уголовной ответственности за уклонение от воинского учета, при отсутствии уважительных причин, не прибыла в определенный срок 10 апреля 2024 года, таким образом, уклонилась от воинского учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки", — говорится в приговоре.

В суде женщина полностью признала свою вину и попросила наказание в виде штрафа. Суд решил удовлетворить ее просьбу.

Женщину признали виновной в уклонении от военной службы и назначили наказание в виде штрафа в размере 5 100 грн.

Напомним, в Ровенской области мужчина пришел в ТЦК, чтобы получить документы для выезда за границу. Военнообязанный считал, что уже достиг непризывного возраста, но ему вручили повестку.

Также жителя Одессы, дважды уклонявшегося от мобилизации, приговорили к 3 годам лишения свободы. Уклонист вину признал, но заявил, что работники ТЦК якобы силой привели его к военкомату и заставили пройти ВВК.

война
Украина
Закарпатье
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
уклонисты

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