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Нардеп Костенко прокоментував заяву Шмигаля про мобілізацію 500 тис. українців

25 березня 2024 20:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нардеп Костенко прокоментував заяву Шмигаля про мобілізацію 500 тис. українців
Народний депутат Роман Костенко. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Народний депутат Роман Костенко прокоментував заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, що не варто мобілізувати 500 тисяч осіб, адже зараз у цьому немає крайньої потреби. За його словами, основна проблема людей, коли говорять такі заяви, що вони не зовсім розуміють, що відбувається в окопах. 

Про це Роман Костенко сказав в коментарі Новини.LIVE у понеділок, 25 березня.

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"Я не говорю, що нам потрібно зараз 500 тисяч, але те, що нам потрібно зараз реально мобілізувати людей і потрібно міняти тих, хто безпосередньо на полі бою і потрібно проводити оптимізацію наших штатів — це факт. Можливо, не треба, але я скажу, що, наприклад, Шмигаль може говорити одне, до нас приходить Генштаб каже інше, президент також ми пам'ятаємо  говорив", — наголосив Костенко.

За його словами, до цього головнокомандувач ЗСУ казав, що нам потрібні ці 500 тисяч, тому, щоб відповісти на питання, чи потрібно нам це, військово-політичне керівництво повинне відповісти, які плани в нас на 2024 рік.

Костенко зазначив, що на початку року говорив, що 2024 рік — це рік мобілізації. 

"Не рік, коли ми маємо мільйон призвати, а хоча б просто налагодити цей процес. Так і було, в кінці минулого року був поданий законопроєкт, ми його ще не прийняли і навіть, якщо приймемо у квітні, це буде поки процес підзаконних актів, тому в цьому році сказати, що ми будемо готові до проведення суперактивних дій, я цього не бачу. Можливо, Сирський зробить чудо", — наголосив нардеп.

Костенко розповів, що проблеми з мобілізацією є в піхотних ротах. 

Нагадаємо, народний депутат Дмитро Разумков розкрив нові норми законопроєкту про мобілізацію. Він заявив, що документ міститиме норму про мобілізацію людей з 18 років.

Також в Україні обговорюється рішення звільняти від мобілізації на підставі сплати людиною великої суми податків. Частина українців та чиновників не погоджується з таким рішенням, заявляючи, що воно суперечить конституційним обов’язкам.

Денис Шмигаль
Роман Костенко
українці
Україна
нардепи
мобілізація

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