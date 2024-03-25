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Нардеп Костенко прокомментировал заявление Шмыгаля о мобилизации 500 тыс. украинцев

25 марта 2024 20:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Нардеп Костенко прокомментировал заявление Шмыгаля о мобилизации 500 тыс. украинцев
Народный депутат Роман Костенко. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Народный депутат Роман Костенко прокомментировал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, что не стоит мобилизовать 500 тысяч человек, ведь сейчас в этом нет крайней необходимости. По его словам, основная проблема людей, когда говорят такие заявления, они не совсем понимают, что происходит в окопах.

Об этом Роман Костенко сказал в комментарии Новини.LIVE в понедельник, 25 марта.

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"Я не говорю, что нам нужно сейчас 500 тысяч, но то, что нам нужно сейчас реально мобилизовать людей и нужно менять тех, кто непосредственно на поле боя и нужно проводить оптимизацию наших штатов — это факт. Возможно, не надо, но я скажу, что, например, Шмыгаль может говорить одно, к нам приходит Генштаб говорит другое, президент также мы помним говорил", — подчеркнул Костенко.

По его словам, до этого главнокомандующий ВСУ говорил, что нам нужны эти 500 тысяч, поэтому, чтобы ответить на вопрос, нужно ли нам это, военно-политическое руководство должно ответить, какие планы у нас на 2024 год.

Костенко отметил, что в начале года говорил, что 2024 год — это год мобилизации.

"Не год, когда мы должны миллион призвать, а хотя бы просто наладить этот процесс. Так и было, в конце прошлого года был подан законопроект, мы его еще не приняли и даже если примем в апреле, это будет пока процесс подзаконных актов, поэтому в этом году сказать, что мы будем готовы к проведению суперактивных действий, я этого не вижу. Возможно, Сырский сделает чудо", — подчеркнул нардеп.

Костенко рассказал, что проблемы с мобилизацией есть в пехотных ротах.

Напомним, народный депутат Дмитрий Разумков раскрыл новые нормы законопроекта о мобилизации. Он заявил, что документ будет содержать норму о мобилизации людей с 18 лет.

Также в Украине обсуждается решение освобождать от мобилизации на основании уплаты человеком большой суммы налогов. Часть украинцев и чиновников не согласны с таким решением, заявляя, что оно противоречит конституционным обязанностям.

Денис Шмыгаль
Роман Костенко
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