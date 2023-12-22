Нардеп Костенко запропонував свій варіант розв'язання проблеми демобілізації

Депутат-військовий Роман Костенко. Фото: із соцмереж

Українському керівництву варто змінити підхід до мобілізації до лав ЗСУ. Для того, аби призивати людей до армії, потрібно чітко зазначити термін служби, а не змушувати військових сидіти на фронті роками без уявлення про демобілізацію.

Про це заявив народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі УП Live.

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За словами Костенка, Україна має проблеми з мобілізації та кількістю людей на фронті, але їх потрібно вирішувати не рейдами по спортзалах чи інших подібних закладах. Все це потрібно правильно "вирівнювати", проводити правильну інформаційну політику, пояснювати, щоб кожен військовий розумів, що його чекає.

"Потрібно розповідати, щоб кожен військовослужбовець мав розуміння. І, як сказав президент, мають звучати питання не лише мобілізації, а й демобілізації, яка зараз дуже цікавить людей. Бо в цьому новому законі говорять про 36 місяців (термін служби, після якої дозволять демобілізацію. — Ред.). Люди, які йдуть в армію повинні розуміти цю точку вступу і точку виходу", — пояснює депутат-військовий.

Окрім того, він розповів, що для військовослужбовців повинна бути мотивація та чітко прописанні правила, а не просто забрати їх до війська на невизначений термін.

"Війна незрозуміло коли закінчиться, тому тут декілька варіантів звільнення: каліцтво, поранення чи смерть. І мотиваційно це неправильно. Тому ми маємо розуміти, що Україну потрібно захищати, але при цьому розробити чіткі правила", — йдеться у заяві Костенка.

Він також розповів, що не погоджується з баченням Міноборони щодо однакових умов демобілізації для всіх військових, адже бути штурмовиком під Роботиним на Запоріжжі та служити в тилу — це зовсім різні речі.

"Ще напочатку я пропонував своє бачення щодо демобілізації. Якщо військовий протягом цих 36 місяців пробув шість місяців у бойових діях, то ти можеш звільнитися через 18 місяців. Наприклад, якщо я йду в штурмовики, то це дає мені право через 18 місяців бути звільненим на полі бою. Є різна служба, різні ризики, і потрібно по-різному підходити до ситуації", — підкреслив секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що усі чоловіки віком від 25 до 60 років, які перебувають за кордоном, мають з'явитися до призовних пунктів ЗСУ. У випадку, якщо таке рішення проігнорують, до них будуть застосовані санкції.

Також ми писали, що українське командування планує мобілізувати ще 450-500 тисяч людей. Однак остаточне рішення ще не ухвалене, адже це потребує додаткових фінансів, зокрема 500 млрд грн, а наша держава зараз не має таких коштів.