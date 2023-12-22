Нардеп Костенко предложил свой вариант решения проблемы демобилизации

Депутат-военный Роман Костенко. Фото: из соцсетей

Украинскому руководству следует изменить подход к мобилизации в ряды ВСУ. Для того чтобы призывать людей в армию, нужно четко указать срок службы, а не заставлять военных сидеть на фронте годами без представления о демобилизации.

Об этом заявил народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире УП Live.

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По словам Костенко, у Украины проблемы с мобилизацией и количеством людей на фронте, но их нужно решать не рейдами по спортзалам или другим подобным заведениям. Все это нужно правильно "выравнивать", проводить правильную информационную политику, объяснять, чтобы каждый военный понимал, что его ждет.

"Нужно рассказывать, чтобы у каждого военнослужащего было понимание. И, как сказал президент, должны звучать вопросы не только мобилизации, но и демобилизации, которая сейчас очень интересует людей. Потому что в этом новом законе говорят о 36 месяцах (срок службы, после которого разрешат демобилизацию. — Ред.). Люди, идущие в армию, должны понимать эту точку вступления и точку выхода", — объясняет депутат-военный.

Кроме того, он рассказал, что для военнослужащих должна быть мотивация и четко прописанные правила, а не просто забрать их в армию на неопределенный срок.

"Война непонятно когда закончится, поэтому здесь несколько вариантов увольнения: увечье, ранение или смерть. И мотивационно это неправильно. Поэтому мы должны понимать, что Украину нужно защищать, но при этом разработать четкие правила", — говорится в заявлении Костенко.

Он также рассказал, что не соглашается с видением Минобороны по поводу одинаковых условий демобилизации для всех военных, ведь быть штурмовиком под Работино в Запорожской области и служить в тылу — это совсем разные вещи.

"Еще вначале я предлагал свое видение демобилизации. Если военный в течение этих 36 месяцев пробыл шесть месяцев в боевых действиях, то ты можешь уволиться через 18 месяцев. Например, если я иду в штурмовики, то это дает мне право через 18 месяцев быть смененным на поле боя. Есть разная служба, разные риски, и нужно по-разному подходить к ситуации", — подчеркнул секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Напомним, недавно министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, находящиеся за границей, должны явиться в призывные пункты ВСУ. В случае, если такое решение будет проигнорировано, к ним будут применены санкции.

Также мы писали, что украинское командование планирует мобилизовать еще 450-500 тысяч человек. Однако окончательное решение еще не принято, ведь это требует дополнительных финансов, в том числе 500 млрд грн, а у нашего государства сейчас нет таких средств.