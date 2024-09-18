Мобілізація транспорту в Україні — хто та як компенсуватиме пошкодження авто

Водій розмовляє з представником ТЦК. Скриншот з відео на Youtube

В Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації можуть вилучити на потреби Збройних Сил України або інших військових формувань транспортні засоби та техніку. У разі пошкодження або знищення такого мобілізованого транспорту громадянам повинні виплатити компенсацію.

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У кого можуть мобілізувати транспорт

Обов'язок громадян надавати під час мобілізації транспортні засоби, власниками яких вони є, ЗСУ, іншим військовим формуванням та Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту передбачений чинним законодавством — абз. 2 ч. 1 ст. 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Відповідно до закону, військово-транспортний обов'язок поширюється на:

центральні та місцеві органи виконавчої влади;

інші державні органи;

органи місцевого самоврядування;

підприємства, установи й організації;

громадян, власників транспортних засобів (більше ніж один транспортний засіб).

Мобілізація автотранспорту в Україні. Фото: depositphotos.com

Хто залучає транспортні засоби під час мобілізації

Мобілізувати транспорт та техніку можуть:

ТЦК та СП;

центральні управління або регіональні органи Служби безпеки України;

відповідні підрозділи розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями.

Як отримати компенсацію за шкоду, завдану мобілізованим транспортним засобам

Для того, щоб отримати компенсацію необхідно дочекатися демобілізації та повернення транспортних засобів і техніки. Після власник ТЗ повинен звернутися до ТЦК за місцем вилучення техніки із заявою, до якої додаються:

акт приймання-передачі;

акт про повернення під час демобілізації транспортних засобів і техніки;

висновок експерта (експертне дослідження) або звіт про оцінку майна (акт оцінки майна).

ТЦК та СП має розглянути таку заяву впродовж 10 робочих днів з дати її подання. І вже після цієї процедури людина отримає висновок про здійснення виплати для компенсації шкоди, завданої транспортному засобу або техніці внаслідок їх залучення під час мобілізації.

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