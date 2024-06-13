Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Нардеп объяснил, изменятся ли суммы в законопроекте об экономическом бронировании arrow

Нардеп объяснил, изменятся ли суммы в законопроекте об экономическом бронировании

13 июня 2024 11:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Экономическое бронирование — сумму в 20 тысяч гривен.
Народный депутат Владимир Крейденко. Фото: Datacentrum / Wikipedia
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В Верховной Раде еще будут обсуждать сумму, заложенную в законопроекте об экономическом бронировании. А сумма в 20 тысяч гривен сейчас дискуссионна.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Владимир Крейденко в эфире телеканала "Киев" в четверг, 13 июня.

Читайте также:

Как может измениться сумма за бронирование сотрудника

Нардеп подчеркнул, что законопроект об экономическом бронировании только зарегистрирован, а сумму в 20 тысяч гривен определил его автор.

"Эта сумма дискуссионна, и я убежден, что если этот законопроект будет рассмотрен в стенах Верховной Рады и проголосован, то, безусловно, эти цифры могут меняться", — сказал Крейденко.

Он добавил, что сумма может как уменьшиться, так и возрасти. Это зависит от нардепов.

"Это зависит от обоснования, которое предоставит авторский коллектив или депутаты, которые зарегистрировали альтернативные законопроекты", — сообщил народный депутат.

По его словам, в этом законопроекте на Кабмин возлагается основная роль. Там должны определиться по проценту брони.

"Кабинет министров подробно знает экономику, он знает подробно отрасль, он знает сколько налогов уплачивается, сколько людей работает на предприятиях", — подытожил Крейденко.

Напомним, в Верховной Раде Украины 12 июня зарегистрировали законопроект об "экономическом бронировании" . В нем предлагают предоставить возможность на бронирование в том числе и ФЛПам.

Также мы писали, что в Украине заработали новые правила бронирования военнообязанных мужчин от мобилизации в ряды ВСУ, в соответствии с которыми некоторые граждане могут потерять право на получение брони.

Кабинет министров
законопроект
военнообязанные
мобилизация
армия
бронирование
закон

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту