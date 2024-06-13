Экономическое бронирование — сумму в 20 тысяч гривен.

Народный депутат Владимир Крейденко. Фото: Datacentrum / Wikipedia

В Верховной Раде еще будут обсуждать сумму, заложенную в законопроекте об экономическом бронировании. А сумма в 20 тысяч гривен сейчас дискуссионна.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Владимир Крейденко в эфире телеканала "Киев" в четверг, 13 июня.

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Нардеп подчеркнул, что законопроект об экономическом бронировании только зарегистрирован, а сумму в 20 тысяч гривен определил его автор.

"Эта сумма дискуссионна, и я убежден, что если этот законопроект будет рассмотрен в стенах Верховной Рады и проголосован, то, безусловно, эти цифры могут меняться", — сказал Крейденко.

Он добавил, что сумма может как уменьшиться, так и возрасти. Это зависит от нардепов.

"Это зависит от обоснования, которое предоставит авторский коллектив или депутаты, которые зарегистрировали альтернативные законопроекты", — сообщил народный депутат.

По его словам, в этом законопроекте на Кабмин возлагается основная роль. Там должны определиться по проценту брони.

"Кабинет министров подробно знает экономику, он знает подробно отрасль, он знает сколько налогов уплачивается, сколько людей работает на предприятиях", — подытожил Крейденко.

Напомним, в Верховной Раде Украины 12 июня зарегистрировали законопроект об "экономическом бронировании" . В нем предлагают предоставить возможность на бронирование в том числе и ФЛПам.

Также мы писали, что в Украине заработали новые правила бронирования военнообязанных мужчин от мобилизации в ряды ВСУ, в соответствии с которыми некоторые граждане могут потерять право на получение брони.