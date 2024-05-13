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Нардеп пояснив, як працюватиме електронний кабінет військовозобов'язаного

13 травня 2024 13:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нардеп пояснив, як працюватиме електронний кабінет військовозобов'язаного
Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони та розвідки Олександр Федієнко. Фото: facebook.com/FediiencoAlexandr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони та розвідки Олександр Федієнко розповів, як працюватиме електронний кабінет військовозобов'язаного. За його словами, він запрацює вже 18 травня.

Про це Олександр Федієнко розповів в інтерв'ю "Телеграфу" у понеділок, 13 травня.

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Електронний кабінет військовозобов'язаного

Федієнко пояснив, як саме відбуватиметься актуалізація даних. 

"Наприклад, є громадяни України, які не знаходяться в базі "Оберіг", але вони знаходяться в різних базах. Зараз ці реєстри об'єднуються між собою, аби актуалізувати місце проживання, місце роботи, освіту, актуалізувати родичів, телефон. Якщо всього цього немає — треба зробити, щоб ТЦК це бачили", — каже він.

За його словами, далі військкомати будуть для себе вирішувати, яким чином виконувати мобілізаційний план з урахуванням потреби. Однак для цього є вже інші закони, зокрема, щодо відповідальності.

Що робити, якщо виникнуть проблеми з електронним кабінетом

"Звертатись до ЦНАПу або йти в ТЦК. Я розумію, що в нас люди психологічно не хочуть йти в ТЦК. Але коли громадянин оновить свої дані в електронному кабінеті — верифікує телефон, адресу проживання — він все одно отримає туди повістку на проходження ВЛК", — додав нардеп.

Нагадаємо, на військовозобов'язаних очікують нові зміни. Після прийняття нового закону про мобілізацію буде спрощена процедура судових рішень.

Також Кабмін продовжив бронювання від мобілізації для ще однієї категорії працівників. Йдеться про залізничників.

Верховна Рада
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українці
Україна
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мобілізація

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