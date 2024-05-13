Нардеп объяснил, как будет работать электронный кабинет военнообязанного

Член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне и разведке Александр Федиенко. Фото: facebook.com/FediiencoAlexandr

Член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне и разведке Александр Федиенко рассказал, как будет работать электронный кабинет военнообязанного. По его словам, он заработает 18 мая.

Об этом Александр Федиенко рассказал в интервью "Телеграфу" в понедельник, 13 мая.

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Электронный кабинет военнообязанного

Федиенко объяснил, как именно будет происходить актуализация данных.

"Например, есть граждане Украины, которые не находятся в базе "Оберег", но они находятся в разных базах. Сейчас эти реестры объединяются между собой, чтобы актуализировать место жительства, место работы, образование, актуализировать родственников, телефон. Если всего этого нет — надо сделать, чтобы ТЦК это видели", — говорит он.

По его словам, дальше военкоматы будут для себя решать, каким образом выполнять мобилизационный план с учетом необходимости. Однако для этого есть уже другие законы, в частности, об ответственности.

Что делать, если возникнут проблемы с электронным кабинетом

"Обращаться в ЦПАУ или идти в ТЦК. Я понимаю, что у нас люди психологически не хотят идти в ТЦК. Но когда гражданин обновит свои данные в электронном кабинете — верифицирует телефон, адрес проживания — он все равно получит туда повестку на прохождение ВВК", — добавил нардеп.

Напомним, военнообязанных ожидают новые изменения. После принятия нового закона о мобилизации будет упрощена процедура судебных решений.

Также Кабмин продолжил бронирование от мобилизации для еще одной категории работников. Речь идет о железнодорожниках.