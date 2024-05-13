Мобілізація і закон

Військовий квиток. Фото: АрміяInform

На військовозобов'язаних очікують нові зміни. Після прийняття нового закону про мобілізацію буде спрощена процедура судових рішень.

Про це розповів народний депутат Олександр Федієнко в понеділок, 13 травня.

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Новий закон про мобілізацію

За словами нардепа, у новому законі про мобілізацію прописані такі пункти, що дозволяють територіальним центрам комплектації мобілізувати людину, незважаючи на її апеляції.

Тобто людина може подати апеляцію в суд, але вона вже буде перебувати на фронті чи у пунктах підготовки, наприклад, на полігоні.

"Коли ТЦК буде звертатись до суду, то буде спрощена форма звернення, і суд одразу буде виносити рішення. Оскарження може бути потім, але людину вже мобілізують", — повідомив Федієнко.

Також нардеп розповів, що разом із головнокомандувачем ЗСУ Сирським була проведена нарада, де обговорювалось питання демобілізації військовослужбовців. Федієнко розповів, що зараз демобілізація фізично неможлива, з цим погодились усі учасники засідання.

Нагадаємо, що після набуття нового закону про мобілізацію 18 травня українців очікують зміни.

Вищі навчальні заклади України не зможуть прийняти документи абітурієнтів, в яких не буде оновленого війського квитка. Відповідна норма прописана у законодавстві.