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У законі про мобілізацію не передбачено судових апеляцій — що відомо

13 травня 2024 11:16
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Мобілізація і закон
Військовий квиток. Фото: АрміяInform
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

На військовозобов'язаних очікують нові зміни. Після прийняття нового закону про мобілізацію буде спрощена процедура судових рішень.

Про це розповів народний депутат Олександр Федієнко в понеділок, 13 травня. 

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За словами нардепа, у новому законі про мобілізацію прописані такі пункти, що дозволяють територіальним центрам комплектації мобілізувати людину, незважаючи на її апеляції. 

Тобто людина може подати апеляцію в суд, але вона вже буде перебувати на фронті чи у пунктах підготовки, наприклад, на полігоні.

"Коли ТЦК буде звертатись до суду, то буде спрощена форма звернення, і суд одразу буде виносити рішення. Оскарження може бути потім, але людину вже мобілізують", — повідомив Федієнко. 

Також нардеп розповів, що разом із головнокомандувачем ЗСУ Сирським була проведена нарада, де обговорювалось питання демобілізації військовослужбовців. Федієнко розповів, що зараз демобілізація фізично неможлива, з цим погодились усі учасники засідання. 

Нагадаємо, що після набуття нового закону про мобілізацію 18 травня українців очікують зміни

Вищі навчальні заклади України не зможуть прийняти документи абітурієнтів, в яких не буде оновленого війського квитка. Відповідна норма прописана у законодавстві.  

суд
закон
ЗСУ
Україна
армія
мобілізація
війна в Україні

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