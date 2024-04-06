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Нардеп объяснил, что грозит уклонистам, которые отказываются проходить медосмотр

6 апреля 2024 00:27
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
На сколько увеличат штраф за неявку в ТЦК
Представители ТЦК общаются с мужчиной. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Мужчин, которые отказываются проходить медосмотр в ТЦК, и таким образом уклоняются от мобилизации — не лишат свободы. Однако нарушителю придется заплатить большой штраф.

Об этом в пятницу, 5 апреля, в своем Telegram рассказал народный депутат Украины Максим Бужанский.

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В законопроекте, который парламентарии планируют рассмотреть на следующей неделе, действительно есть норма, трактующая отказ от прохождения медосмотра как уголовное правонарушение (3-5 лет лишения свободы).

 

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Изменения в проект Закона №10379/скриншот с rada.gov.ua

"Не будет этого, эту норму мы из законопроекта убираем, законопроект рассмотрим в комитете в понедельник. В качестве наказания очень большой административный штраф, но не лишение свободы" , — заявил нардеп Бужанский.

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скриншот Telegram/Макс Бужанский

Документ также предусматривает увеличение максимальных штрафов за неявку по повестке в ТЦК – до 204 тысяч грн. За нарушение правил учета военнообязанных предлагается увеличить штрафы до 8,5-17 тысяч гривен. А за несоблюдение законодательства о воинской обязанности – до 34-85 тысяч грн.

Напомним, на днях стало известно, что все украинские водители будут внесены в реестр военнообязанных.

Ранее в Генштабе ВСУ объяснили, когда работники ТЦК будут вызывать призывников 25-летнего возраста для уточнения учетных данных.

штрафы
военный призыв
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
уклонисты

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