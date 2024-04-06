На сколько увеличат штраф за неявку в ТЦК

Нардеп объяснил, что грозит уклонистам, которые отказываются проходить медосмотр
Мужчин, которые отказываются проходить медосмотр в ТЦК, и таким образом уклоняются от мобилизации — не лишат свободы. Однако нарушителю придется заплатить большой штраф.
Об этом в пятницу, 5 апреля, в своем Telegram рассказал народный депутат Украины Максим Бужанский.
Штраф за неявку в ТЦК – более 200 тыс. грн
В законопроекте, который парламентарии планируют рассмотреть на следующей неделе, действительно есть норма, трактующая отказ от прохождения медосмотра как уголовное правонарушение (3-5 лет лишения свободы).
"Не будет этого, эту норму мы из законопроекта убираем, законопроект рассмотрим в комитете в понедельник. В качестве наказания очень большой административный штраф, но не лишение свободы" , — заявил нардеп Бужанский.
Документ также предусматривает увеличение максимальных штрафов за неявку по повестке в ТЦК – до 204 тысяч грн. За нарушение правил учета военнообязанных предлагается увеличить штрафы до 8,5-17 тысяч гривен. А за несоблюдение законодательства о воинской обязанности – до 34-85 тысяч грн.
Напомним, на днях стало известно, что все украинские водители будут внесены в реестр военнообязанных.
Ранее в Генштабе ВСУ объяснили, когда работники ТЦК будут вызывать призывников 25-летнего возраста для уточнения учетных данных.
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