Мобилизация в Украине - в Раде назвали количество лиц, которых хотят забрать в армию

Воины стрелкового батальона Львовской области. Иллюстративное фото: varta1.com.ua

Для укрепления обороноспособности страны нужно мобилизовать 500 тысяч людей. Пока количество мобилизованных недостаточно для удовлетворения потребностей армии.

Об этом заявил народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко в эфире телеканала "Прямой".

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Темпы мобилизации снизились

Костенко подчеркнул, что после принятия закона об усилении мобилизационных мер в мае мобилизация проходила на должном уровне, однако в сентябре ее темпы снизились. По словам нардепа, предварительный план предусматривал призыв 200 тысяч человек, но этого недостаточно для удовлетворения потребностей армии.

Он также напомнил, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный еще в декабре 2023 заявлял о необходимости мобилизации 500 тысяч человек. Депутат согласился с этой оценкой, назвав ее обоснованной.

"Учитывая те цифры, которые есть, и учитывая, какое нам нужно пополнение, я больше соглашаюсь с Залужным и считаю, что такая цифра более актуальна, чем то, сколько мы набираем", — сказал Костенко.

Напомним, в Украине продлили срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 7 февраля 2025 года, ведь Россия не останавливает полномасштабную войну против нашего государства. А это значит, что призыв на военную службу будет продолжаться. В ноябре будут мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины граждан в возрасте от 25 до 60 лет, а также несколько категорий военнообязанных от 18 до 60 лет.