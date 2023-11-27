Мобілізація в Україні — обмежену придатність хочуть скасувати

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: Facebook/ООТЦК та СП

Як відомо, Верховна Рада України готує великий законопроєкт, який передбачає внесення суттєвих змін у процеси мобілізації військовозобов'язаних громадян. Документ планують зареєструвати у парламенті до кінця листопада, а розглянути в першому читанні — до середини грудня. Наразі ж депутати розкривають деякі головні нововведення, які будуть діяти у разі прийняття закону.

Так, за словами заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народної депутатки Марʼяни Безуглої, цей документ має врегулювати чимало питань, які накопичилися за майже два роки повномасштабного вторгнення. Зокрема, законопроєкт скасовує термін "обмежена придатність". Пише видання "Forbes Україна".

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Так, якщо цю зміну буде ухвалено, то за результатами військово-лікарської комісії (ВЛК) військовозобов'язані українці будуть отримувати лише такі висновки: або придатний або не придатний до проходження військової служби.

"Категорія "обмежено придатний" породжувала лише корупційні ризики та маніпуляції", — заявила Безугла.

Військовозобов'язаний проходить військову медкомісію. Фото: Facebook/ООТЦК та СП

Варто зауважити, що у разі ухвали такого рішення усі військовозобов'язані чоловіки, які отримала висновок "обмежено придатний" автоматично отримуватимуть статус "придатного". Проте, у такому висновку все ще має бути зазначено, які саме види служби протипоказані особі через наявні проблеми зі здоров'ям.

Наразі не відомо, чи буде прийнято відповідне рішення. Однак деякі юристи переконані, що розрізнення понять таки варто залишити.

Зокрема, на думку Євгенії Рябеки, якщо зовсім прибрати поняття "обмежено придатний", є ризик "вийти за рамки конституційних прав людини, прав на охорону життя та здоров’я".

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