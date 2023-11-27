Нардеп рассказал о новом законопроекте, который расширит права военнослужащих

Работники ТЦК. Фото: УНИАН

До конца 2023 года при участии Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ будет разработан новый законопроект. Он расширит права работников военкомата.

Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко, секретарь парламентского комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в эфире Radio NV.

Читайте также:

Расширение прав военнослужащих

Сотрудники ТЦК на данный момент не имеют права останавливать военнообязанных на улице, чтобы проверить документы и вручить повестку. Однако новый законопроект расширит права военнослужащих.

По словам нардепа, пока нет определенности по законности действий работников военкомата и граждан, которых они пытаются мобилизовать.

"Фактически работник ТЦК не имеет никакого права остановить человека, вручить ему повестку, истребовать у него документы. Полиция иногда отстраняется от этого, чтобы не стать каким-то центром скандала", — отметил Костенко.

По его словам, в такой ситуации нужно понимать и сотрудников ТЦК, у которых есть планы, а также людей, которых "незаконно пытаются привлечь, но у которых есть ответственность, согласно Конституции, — защищать страну".

Костенко отметил, что до конца этого года при участии Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ будет разработан законопроект, расширяющий права ТЦК.

"Они смогут вести аудио и видеозаписи. Они смогут проверять приписные и документы, насколько я помню", — добавил Костенко.

Напомним, как известно, Верховная Рада Украины готовит крупный законопроект, предусматривающий внесение существенных изменений в процессы мобилизации военнообязанных граждан. Документ планируется зарегистрировать в парламенте до конца ноября, а рассмотреть в первом чтении — до середины декабря. Сейчас депутаты раскрывают некоторые главные нововведения, которые будут действовать в случае принятия закона.

Также мы писали, что военнообязанные мужчины по закону должны защищать страну от российской агрессии. Однако в силу определенных обстоятельств некоторые украинцы имеют отсрочку от мобилизации.