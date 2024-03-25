Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Нардеп розповів, скільки мобілізованих не побували на передовій за два роки arrow

Нардеп розповів, скільки мобілізованих не побували на передовій за два роки

25 березня 2024 23:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нардеп розповів, скільки мобілізованих не побували на передовій за два роки
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки й нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський назвав кількість мобілізованих, які не побували на передовій за два роки. За його словами, йдеться про понад 8 тисяч осіб.

Про це Федір Веніславський сказав в інтервʼю "Главкому".

Читайте також:

Мобілізовані, які не були на фронті

Новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський з моменту приходу на цю посаду взявся за аудит Сил оборони. Метою є з'ясувати кількість осіб, які є мобілізованими, але за два роки так і не побували на фронті. 

З цього приводу голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що під час аудиту виявили "умовно, 8 тис. осіб, які просто приряджені до Генштабу, і не воювали".

Нардеп Веніславський поділився своєю думкою щодо подібного резерву.

"Це питання я ставив колишньому начальнику Генштабу на одному із закритих засідань Комітету з питань нацбезпеки. Якщо провести аудит усередині Генерального штабу, Міноборони та інших центральних військових органів управління, які не виконують бойових завдань, то ми можемо отримати, щонайменше, одну-дві бригади резерву. А все через штучно роздуті штати, які не завжди виконують життєво необхідні функції у секторі безпеки і обороні. Наразі у цьому напрямку є позитивні зрушення, але конкретної цифри не можу озвучити", — зазначив нардеп.

Він наголосив, що це понад 8 тисяч людей з-поміж військових, які не були на фронті, яких нині вже залучено.

Нагадаємо, парламентський комітет з питань нацбезпеки продовжує розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію. Наразі нардепи визначилися, що реєстрація в електронному кабінеті призовника буде правом, а не обов’язком та відхилили пропозицію з надсилання електронних повісток на електронний кабінет.

Також народний депутат Роман Костенко прокоментував заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, що не варто мобілізувати 500 тисяч осіб, адже зараз у цьому немає крайньої потреби. За його словами, основна проблема людей, коли говорять такі заяви, що вони не зовсім розуміють, що відбувається в окопах. 

війна
українці
Україна
нардепи
Федір Веніславський
мобілізація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ