Нардеп розповів, скільки мобілізованих не побували на передовій за два роки

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки й нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський назвав кількість мобілізованих, які не побували на передовій за два роки. За його словами, йдеться про понад 8 тисяч осіб.

Про це Федір Веніславський сказав в інтервʼю "Главкому".

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Мобілізовані, які не були на фронті

Новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський з моменту приходу на цю посаду взявся за аудит Сил оборони. Метою є з'ясувати кількість осіб, які є мобілізованими, але за два роки так і не побували на фронті.

З цього приводу голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що під час аудиту виявили "умовно, 8 тис. осіб, які просто приряджені до Генштабу, і не воювали".

Нардеп Веніславський поділився своєю думкою щодо подібного резерву.

"Це питання я ставив колишньому начальнику Генштабу на одному із закритих засідань Комітету з питань нацбезпеки. Якщо провести аудит усередині Генерального штабу, Міноборони та інших центральних військових органів управління, які не виконують бойових завдань, то ми можемо отримати, щонайменше, одну-дві бригади резерву. А все через штучно роздуті штати, які не завжди виконують життєво необхідні функції у секторі безпеки і обороні. Наразі у цьому напрямку є позитивні зрушення, але конкретної цифри не можу озвучити", — зазначив нардеп.

Він наголосив, що це понад 8 тисяч людей з-поміж військових, які не були на фронті, яких нині вже залучено.

Нагадаємо, парламентський комітет з питань нацбезпеки продовжує розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію. Наразі нардепи визначилися, що реєстрація в електронному кабінеті призовника буде правом, а не обов’язком та відхилили пропозицію з надсилання електронних повісток на електронний кабінет.

Також народний депутат Роман Костенко прокоментував заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, що не варто мобілізувати 500 тисяч осіб, адже зараз у цьому немає крайньої потреби. За його словами, основна проблема людей, коли говорять такі заяви, що вони не зовсім розуміють, що відбувається в окопах.