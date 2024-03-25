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Нардеп рассказал, сколько мобилизованных не побывало на передовой за два года

25 марта 2024 23:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Нардеп рассказал, сколько мобилизованных не побывало на передовой за два года
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский назвал количество мобилизованных, которые не побывали на передовой за два года. По его словам, речь идет о более 8 тысячах человек.

Об этом Федор Вениславский сказал в интервью "Главкому".

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Мобилизированные, которые не были на фронте

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский с момента прихода на эту должность взялся за аудит Сил обороны. Целью является выяснить количество лиц, которые являются мобилизованными, но за два года так и не побывали на фронте. 

По этому поводу глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что во время аудита обнаружили "условно, 8 тыс. человек, которые просто приряжены в Генштаб, и не воевали".

Нардеп Вениславский поделился своим мнением относительно подобного резерва.

"Этот вопрос я задавал бывшему начальнику Генштаба на одном из закрытых заседаний Комитета по вопросам нацбезопасности. Если провести аудит внутри Генерального штаба, Минобороны и других центральных военных органов управления, которые не выполняют боевых задач, то мы можем получить, по меньшей мере, одну-две бригады резерва. А все из-за искусственно раздутых штатов, которые не всегда выполняют жизненно необходимые функции в секторе безопасности и обороны. Сейчас в этом направлении есть положительные сдвиги, но конкретной цифры не могу озвучить", — отметил нардеп.

Он подчеркнул, что это более 8 тысяч человек из числа военных, которые не были на фронте, которые сейчас уже привлечены.

Напомним, парламентский комитет по вопросам нацбезопасности продолжает рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации. Нардепы определились, что регистрация в электронном кабинете призывника будет правом, а не обязанностью и отклонили предложение по отправке электронных повесток на электронный кабинет.

Также народный депутат Роман Костенко прокомментировал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, что не стоит мобилизовать 500 тысяч человек, ведь сейчас в этом нет крайней необходимости. По его словам, основная проблема людей, когда говорят такие заявления, они не совсем понимают, что происходит в окопах.

война
украинцы
Украина
нардепы
Федор Вениславский
мобилизация

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