Нардеп: середній вік мобілізованих значно перевищує 40 років

Нардеп: середній вік мобілізованих значно перевищує 40 років

Дата публікації: 21 квітня 2026 04:30
Нардеп: середній вік мобілізованих значно перевищує 40 років
Вадим Івченко. Фото: facebook.com/vadym1ivchenko

Нардеп Вадим Івченко заявив, що середній вік мобілізованих у деяких навчальних центрах значно перевищує позначку 40 років. Він підкреслив, що війна точно не до 60-річних чоловіків.

Про це нардеп від "Батьківщини" сказав в ефірі "Вечір.LIVE".

Що відомо про мобілізованих в начальних центрах

"В деяких навчальних центрах... середній вік людей, повірте, навіть не 40. Середній, навіть не 40. Тому і важко", — сказав нардеп.

Івченко наголосив, що такий показник віку створює проблеми на передовій, оскільки старшим чоловікам фізично важко виконувати бойові завдання.

"Вибачте, але війна точно не для 60-літніх чоловіків... Важко мобільно виконувати військові завдання, коли потрібно зачистити посадку, швидко пройти, десь швидко щось викопати", — додав народний обранець.

Читайте також:

Як повідомляло Новини.LIVE, нещодавно керівник ОП Кирило Буданов висловився про мобілізацію в Україні. Він зазначив, що в суспільстві є ментальні проблеми і наголосив, що хлопців треба кимось замінювати на фронті.

Також ми писали, що за словами нардепа Олександра Юрченко, Україну за час повномасштабної війни могли покинути понад 1 млн чоловіків мобілізаційного віку.

мобілізація війна в Україні ефір Новини.LIVE
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
