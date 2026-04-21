Нардеп: средний возраст мобилизованных значительно превышает 40 лет

Вадим Ивченко. Фото: facebook.com/vadym1ivchenko

Нардеп Вадим Ивченко заявил, что средний возраст мобилизованных в некоторых учебных центрах значительно превышает отметку 40 лет. Он подчеркнул, что война точно не до 60-летних мужчин.

Об этом нардеп от "Батькивщины" сказал в эфире "Вечір.LIVE".

Что известно о мобилизованных в учебных центрах

"В некоторых учебных центрах... средний возраст людей, поверьте, даже не 40. Средний, даже не 40. Поэтому и трудно", — сказал нардеп.

Ивченко подчеркнул, что такой показатель возраста создает проблемы на передовой, поскольку старшим мужчинам физически трудно выполнять боевые задачи.

"Извините, но война точно не для 60-летних мужчин... Трудно мобильно выполнять военные задачи, когда нужно зачистить посадку, быстро пройти, где-то быстро что-то выкопать", — добавил народный избранник.

