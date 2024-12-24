Зниження мобілізаційного віку — нардеп відповів, чи є законопроєкт

Олексій Гончаренко. Фото: Zmina.info

Наразі у Верховній Раді немає законопроєкту щодо зниження мобілізаційного віку. Повідомлення, які з'явились в мережі, — фейк.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram у вівторок, 24 грудня.

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Сьогодні низка ЗМІ поширили інформацію про те, що у Верховній Раді нібито вже є проєкт закону про зниження призовного віку до 18 років. Однак народний депутат Гончаренко спростував цю інформацію.

"Ніякого законопроєкту про зниження мобілізаційного віку немає в Раді! Бачу, як почали активно публікувати цю новину. Будь ласка, перевіряйте інформацію! І не посилайтесь на незрозумілі джерела", — написав нардеп.

Повідомлення Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, народний депутат Дмитро Наталуха запевнив, що Верховна Рада не ухвалювала і не планує ухвалювати рішення щодо зниження мобілізаційного віку в Україні.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк різко прокоментував ідею зниження мобілізаційного віку в Україні до 18. Він наголосив, що для нього ці заяви "дивні".