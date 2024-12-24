Снижение мобилизационного возраста — нардеп ответил, есть ли законопроект

Алексей Гончаренко. Фото: Zmina.info

Пока в Верховной Раде нет законопроекта о снижении мобилизационного возраста. Сообщения, появившиеся в сети, — фейк.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram во вторник, 24 декабря.

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Сегодня ряд СМИ распространили информацию о том, что в Верховной Раде якобы уже есть проект закона о снижении призывного возраста до 18 лет. Однако народный депутат Гончаренко опроверг эту информацию.

"Никакого законопроекта о снижении мобилизационного возраста нет в Раде! Вижу, как начали активно публиковать эту новость. Пожалуйста, проверяйте информацию! И не ссылайтесь на непонятные источники", — написал нардеп.

Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, народный депутат Дмитрий Наталуха заверила, что Верховная Рада не принимала и не планирует принимать решение о снижении мобилизационного возраста в Украине.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк резко прокомментировал идею снижения мобилизационного возраста в Украине до 18. Он подчеркнул, что для него эти заявления "странные".