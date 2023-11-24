Нардеп-військовий Костенко заявив про "провал мобілізації" та назвав причину

Нардеп від партії "Голос" Роман Костенко. Джерело: скриншот

В Україні планують розробити законопроєкт щодо процедури мобілізації та демобілізації, який посилить процес призову військовозобов'язаних. Такі рішення пов'язані з тим, що Україна "провалила мобілізацію" через звільнення військкомів.

Про це повідомив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю NV.

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Напередодні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що до кінця року Верховна Рада за участю Міноборони України та Генштабу ЗСУ збираються розробити комплексний документ щодо процедури мобілізації та демобілізації. Проте нардеп зазначив, що це не документ, а законопроєкт, який зараз готує робоча група.

"Я бачив чернетку цього документа: там норми, про які ми давно говорили, які були в засобах масової інформації. Окремо щось говорив мій колега Федір Веніславський, щось говорила Мар'яна Безугла, щось говорив Давид Арахамія, щось говорив Генеральний штаб, Міністерство оборони — зараз намагаються комплексно підійти, щоб вирішувати деякі питання мобілізації", — наголосив Костенко.

Нардеп додає: проблема з мобілізацією в Україні стоїть так само гостро, як і питання нестачі снарядів.

"Після того, як були змінені військкоми, у нас послідував провал мобілізації. Це ситуація, на яку потрібно швидко впливати. Тому що якщо ми не вплинемо і нічого не змінимо, у нас будуть дуже великі проблеми. Зараз, мабуть, проблеми з мобілізацією більші, ніж проблеми зі снарядами. Тому зараз на це потрібно впливати чи щось робити. Це одна історія", — додав Костенко.

Нагадаємо, що раніше нардепка Мар'яна Безугла висунула неоднозначну пропозицію, заявивши, що "в кожній родині хтось має воювати". Також мобілізацію в Україні прокоментувала й ексзаступниця міністра оборони України Анна Маляр. За її словами, "час популярних рішень щодо мобілізації минув".