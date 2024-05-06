Нардеп заявил, что есть случаи мобилизации людей с отсрочкой

Народный депутат Украины Роман Костенко. Фото: Facebook

Народный депутат Украины Роман Костенко рассказал, что есть случаи мобилизации людей, имеющих право на отсрочку. К тому же они работают на серьезных оборонных предприятиях.

Об этом нардеп рассказал для "Украинской правды".

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Мобилизация людей с отсрочкой

По словам Костенко, у них забирают телефон, отправляют на ВВК, а человек выходит на связь, когда едет на обучение.

"Кто-то не заботится, кто-то должен поставить галочку, что он кого-то позвал. И как все остальное будет работать потом, это не касается", — добавил нардеп.

Напомним, Минобороны утвердило перечень заболеваний, по которым определяется пригодность к военной службе. Отныне в армию могут призвать инфицированных вирусом иммунодефицита человека, но есть нюансы.

Также Кабмин продлил бронирование от мобилизации для украинских железнодорожников еще на месяц. Соответствующее постановление 3 мая принял премьер-министр Денис Шмыгаль.