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Нардепы предлагают новые основания для увольнения с военной службы

22 ноября 2023 16:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Нардепы предлагают новые основания для увольнения с военной службы
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Рабочая группа из депутатов всех фракций Верховной Рады Украины готовит законопроект, который изменит порядок прохождения военной службы. Нардепы хотят предложить новые основания для увольнения со службы.

Об этом сообщают нардепы Марьяна Безуглая и Алексей Гончаренко.

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В случае одобрения законопроекта военнослужащие получат право на увольнение с военной службы на следующих основаниях:

  • в связи с освобождением из плена (кроме тех, кто добровольно сдался в плен);
  • в связи с наличием инвалидности I или II группы;
  • в связи с досрочным расторжением контракта для курсантов женского пола;
  • в связи с проведением организационных мероприятий в разведорганах, СБУ, УГО.

К тому же предлагают разрешить увольнение по семейным обстоятельствам для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такое содержание.

Нардеп Гончаренко настаивает на включении в законопроект права военнослужащих на демобилизацию после 18 месяцев службы.

"Для меня самое главное — это право на демобилизацию после 18 месяцев службы. Борюсь за это. И убеждаю коллег, что нам срочно нужно принять этот закон", — подчеркнул он.

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Пост Гончаренко. Фото: скриншот
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Пост Безуглой. Фото: скриншот
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Пост Безуглой. Фото: скриншот
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Пост Безуглой. Фото: скриншот

Напомним, если сотрудники ТЦК и СП пытаются повторно вручить вам повестку, вы можете от нее отказаться. В акте отказа нужно будет указать причину, поскольку повестка у вас уже есть.

Также мы писали, что в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, поэтому в армию могут призвать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако может ли оказаться на фронте украинец, которому удалили щитовидную железу? На этот вопрос ответил адвокат Евгений Корнийчук.

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