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Наскільки реальним є введення електронних повісток в Україні — відповідь народної депутатки

8 грудня 2023 10:26
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Наскільки реальним є введення електронних повісток в Україні — відповідь народної депутатки
Призов резервістів на військову службу. Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Стало відомо, що Верховна Рада готує законопроєкт, який передбачає нові норми призову до лав армії. Там з'явилася ідея надсилати військовозобов'язаним електронні повістки.

Наскільки такий спосіб є реальним, відповіла членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська в ефірі телемарафону.

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Введення електронних повісток в Україні

"Для мене було здивуванням, коли я почула про електронний лист. Знаєте, ми пів року говорили про "Дію" і повістки в "Дії", але це неможлива історія", — сказала вона.

На її думку, почувши про вручення повісток таким способом, багато громадян просто видалять цей застосунок з телефону.

"Електронні листи — кому вони будуть надсилатися, на яку пошту, на які скриньки, робочі/неробочі... Ця історія не буде працювати", — зазначила Бобровська.

За її словами, абсолютно інша ситуація з рекомендованим листом, адже є поштова скринька, і він надійде на місце реєстрації військовозобов'язаного.

"З електронними скриньками для мене це було щось нове. Я не вбачаю, що це може бути дієва робоча історія, і таким чином точно чоловіків не знайдеш і не доправиш до ТЦК... Це не зобов’язувальна історія", — додала депутатка.  

Вона зауважила, що в такому разі необхідно зазначити в законодавстві, що таке "електронна скринька", як нею користуватися і чи це є механізмом надсилання людині офіційного повідомлення.

Нагадаємо, що в Україні планують зобов'язати громадян прибувати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки протягом 48 годин після отримання повістки. Українці можуть також отримати повістку електронною поштою або рекомендованим листом.

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