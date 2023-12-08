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Насколько реален ввод электронных повесток в Украине — ответ народного депутата

8 декабря 2023 10:26
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Насколько реален ввод электронных повесток в Украине — ответ народного депутата
Призыв резервистов на военную службу. Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Стало известно, что Верховная Рада готовит законопроект, предусматривающий новые нормы призыва в армию. Там появилась идея посылать военнообязанным электронные повестки.

Насколько такой способ реален, ответила член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская в эфире телемарафона.

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Ввод электронных повесток в Украине

"Для меня было удивлением, когда я услышала об электронном письме. Знаете, мы пол года говорили о "Дії" и повестках в "Дії", но это невозможная история", — сказала она.

По ее мнению, услышав о вручении повесток таким способом, многие граждане просто удалят это приложение с телефона.

"Электронные письма — кому они будут посылаться, на какую почту, на какие ящики, рабочие/нерабочие... Эта история не будет работать", — отметила Бобровская.

По ее словам, совершенно другая ситуация с заказным письмом, ведь есть почтовый ящик, и оно поступит на место регистрации военнообязанного.

"С электронными ящиками для меня это было что-то новое. Я не вижу, что это может быть действенная рабочая история, и таким образом точно мужчину не найдешь и не отправишь в ТЦК... Это не обязывающая история", — добавила депутат.

Она отметила, что в таком случае необходимо указать в законодательстве, что такое "электронный ящик", как им пользоваться и является ли это механизмом отправки человеку официального сообщения.

Напомним, что в Украине планируют обязать граждан прибывать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение 48 часов после получения повестки. Украинцы могут также получить повестку по электронной почте или заказным письмом.

Также мы писали, что студенты не подлежат призыву в армию. Юрист объяснил, может ли студент, ушедший в академический отпуск, быть мобилизованным в армию.

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