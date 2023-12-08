Насколько реален ввод электронных повесток в Украине — ответ народного депутата
Стало известно, что Верховная Рада готовит законопроект, предусматривающий новые нормы призыва в армию. Там появилась идея посылать военнообязанным электронные повестки.
Насколько такой способ реален, ответила член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская в эфире телемарафона.
Ввод электронных повесток в Украине
"Для меня было удивлением, когда я услышала об электронном письме. Знаете, мы пол года говорили о "Дії" и повестках в "Дії", но это невозможная история", — сказала она.
По ее мнению, услышав о вручении повесток таким способом, многие граждане просто удалят это приложение с телефона.
"Электронные письма — кому они будут посылаться, на какую почту, на какие ящики, рабочие/нерабочие... Эта история не будет работать", — отметила Бобровская.
По ее словам, совершенно другая ситуация с заказным письмом, ведь есть почтовый ящик, и оно поступит на место регистрации военнообязанного.
"С электронными ящиками для меня это было что-то новое. Я не вижу, что это может быть действенная рабочая история, и таким образом точно мужчину не найдешь и не отправишь в ТЦК... Это не обязывающая история", — добавила депутат.
Она отметила, что в таком случае необходимо указать в законодательстве, что такое "электронный ящик", как им пользоваться и является ли это механизмом отправки человеку официального сообщения.
Напомним, что в Украине планируют обязать граждан прибывать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение 48 часов после получения повестки. Украинцы могут также получить повестку по электронной почте или заказным письмом.
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