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В следующем году Украина должна провести большую мобилизацию, — Дикий

21 ноября 2023 16:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В следующем году Украина должна провести большую мобилизацию, — Дикий
Бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий. Фото: сосети
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что в следующем году Украина должна мобилизовать больше ресурсов и финансов для войны против российских оккупантов. По его словам, это необходимо, чтобы не зависеть от партнеров.

Об этом Евгений Дикий сказал в эфире "Эспрессо".

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"По моему мнению, после долгих торгов администрация Байдена дожмет конгресс по финансированию помощи Украине на 2024 год. Однако уже в 2025 году нам никто не гарантирует предоставления такой помощи. Именно поэтому 2024 год мы должны использовать для того, чтобы развивать собственный ВПК", — отметил Дикий.

По его словам, чтобы меньше зависеть от партнеров, нужно мобилизовать больше ресурсов для войны.

"В следующем году мы должны уделить больше внимания для развития собственного ВПК и возможностей экономики. Мы должны сделать 2024 год периодом большой мобилизации во всех смыслах. В частности, людей, финансов, экономики, ВПК и индустрии. Для нас это очень важно. Украина должна нарабатывать собственный ресурс для войны против России. Поскольку на конец 2024 года мы не должны зависеть от того, кого выберут на президентских выборах в США", — добавил он.

Напомним, в Украине продолжается мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины. Некоторые призывники, пройдя военно-врачебную комиссию, избегают повторного прихода в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Юристы объяснили последствия таких действий.

Также мы писали, что с нового года в Украине хотят ввести полноценный запуск е-реестра призывников. Это позволит уменьшить количество уклонистов и перекрыть "лазейки" для незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу.

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