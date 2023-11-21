В следующем году Украина должна провести большую мобилизацию, — Дикий

Бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий. Фото: сосети

Бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что в следующем году Украина должна мобилизовать больше ресурсов и финансов для войны против российских оккупантов. По его словам, это необходимо, чтобы не зависеть от партнеров.

Об этом Евгений Дикий сказал в эфире "Эспрессо".

Читайте также:

Мобилизация в Украине

"По моему мнению, после долгих торгов администрация Байдена дожмет конгресс по финансированию помощи Украине на 2024 год. Однако уже в 2025 году нам никто не гарантирует предоставления такой помощи. Именно поэтому 2024 год мы должны использовать для того, чтобы развивать собственный ВПК", — отметил Дикий.

По его словам, чтобы меньше зависеть от партнеров, нужно мобилизовать больше ресурсов для войны.

"В следующем году мы должны уделить больше внимания для развития собственного ВПК и возможностей экономики. Мы должны сделать 2024 год периодом большой мобилизации во всех смыслах. В частности, людей, финансов, экономики, ВПК и индустрии. Для нас это очень важно. Украина должна нарабатывать собственный ресурс для войны против России. Поскольку на конец 2024 года мы не должны зависеть от того, кого выберут на президентских выборах в США", — добавил он.

Напомним, в Украине продолжается мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины. Некоторые призывники, пройдя военно-врачебную комиссию, избегают повторного прихода в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Юристы объяснили последствия таких действий.

Также мы писали, что с нового года в Украине хотят ввести полноценный запуск е-реестра призывников. Это позволит уменьшить количество уклонистов и перекрыть "лазейки" для незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу.