Навчання у виші - відстрочка під час навчання у магістратурі

Навчання у магістратурі — чи може це бути відстрочкою
Громадянин, який навчається у магістратурі уперше, може отримати відстрочку від мобілізації. Ця відстрочка залишиться чинною навіть у випадку порушенням студентом правил військового обліку.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Магістратура — це відстрочка чи мобілізація
Попри оголошену в Україні загальну мобілізацію, частина громадян може уникнути призову.
Це стосується, зокрема, тих військовозобов’язаних, які навчаються і не порушують двох основних принципів — денна чи дуальна форма навчання, а також послідовність здобуття освіти.
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, у якому випадку навчання у магістратурі є підставою для відстрочки.
"Якщо Ви до цього моменту не вступали до магістратури, то матимете право на відстрочку", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.
Не пройшов повторну ВЛК — чи позбавлять відстрочки за магістратуру
Чоловік також пояснив, що він не пройшов повторну військово-лікарську комісію.
"На жаль так, скоріш за все, Вас подадуть у розшук за непроходження ВЛК у встановлені строки", — запевнив чоловіка юрист.
Та, додав Айвазян, на процес навчання у магістратурі це не вплине.
"Порушення правил військового обліку не повинно завадити Вашому праву здобувати освіту", — наголосив адвокат.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли можуть мобілізувати до ЗСУ навіть аспірантів.
Додамо, ми повідомляли про те, що в Україні рекордно зросла кількість студентів та аспірантів віком від 25 років, які таким чином намагаються уникнути мобілізації.
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