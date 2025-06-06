Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Мобілізація Навчання у магістратурі — чи може це бути відстрочкою

Навчання у магістратурі — чи може це бути відстрочкою

Ua en ru
Дата публікації: 6 червня 2025 12:20
Навчання у виші - відстрочка під час навчання у магістратурі
Студенти магістратури. Фото: Державний податковий університет

Громадянин, який навчається у магістратурі уперше, може отримати відстрочку від мобілізації. Ця відстрочка залишиться чинною навіть у випадку порушенням студентом правил військового обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Магістратура — це відстрочка чи мобілізація

Попри оголошену в Україні загальну мобілізацію, частина громадян може уникнути призову.

Це стосується, зокрема, тих військовозобов’язаних, які навчаються і не порушують двох основних принципів — денна чи дуальна форма навчання, а також послідовність здобуття освіти.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, у якому випадку навчання у магістратурі є підставою для відстрочки.

"Якщо Ви до цього моменту не вступали до магістратури, то матимете право на відстрочку", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Не пройшов повторну ВЛК — чи позбавлять відстрочки за магістратуру

Чоловік також пояснив, що він не пройшов повторну військово-лікарську комісію.

"На жаль так, скоріш за все, Вас подадуть у розшук за непроходження ВЛК у встановлені строки", — запевнив чоловіка юрист.

Та, додав Айвазян, на процес навчання у магістратурі це не вплине.

"Порушення правил військового обліку не повинно завадити Вашому праву здобувати освіту", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли можуть мобілізувати до ЗСУ навіть аспірантів.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Україні рекордно зросла кількість студентів та аспірантів віком від 25 років, які таким чином намагаються уникнути мобілізації.

студенти військовий призов військовий облік мобілізація відстрочка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /