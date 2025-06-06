Обучение в вузе - отсрочка во время обучения в магистратуре

Обучение в магистратуре — может ли это быть отсрочкой
Гражданин, который учится в магистратуре впервые, может получить отсрочку от мобилизации. Эта отсрочка останется в силе даже в случае нарушения студентом правил воинского учета.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Магистратура — это отсрочка или мобилизация
Несмотря на объявленную в Украине всеобщую мобилизацию, часть граждан может избежать призыва.
Это касается, в частности, тех военнообязанных, которые учатся и не нарушают двух основных принципов - дневная или дуальная форма обучения, а также последовательность получения образования.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, в каком случае обучение в магистратуре является основанием для отсрочки.
"Если Вы до этого момента не поступали в магистратуру, то будете иметь право на отсрочку", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Не прошел повторную ВВК — лишат ли отсрочки за магистратуру
Мужчина также пояснил, что он не прошел повторную военно-врачебную комиссию.
"К сожалению да, скорее всего, Вас подадут в розыск за непрохождение ВВК в установленные сроки", — заверил мужчину юрист.
Но, добавил Айвазян, на процесс обучения в магистратуре это не повлияет.
"Нарушение правил воинского учета не должно помешать Вашему праву получать образование", — подчеркнул адвокат.
Напомним, мы ранее писали о том, когда могут мобилизовать в ВСУ даже аспирантов.
Добавим, мы сообщали о том, что в Украине рекордно возросло количество студентов и аспирантов в возрасте от 25 лет, которые таким образом пытаются избежать мобилизации.
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