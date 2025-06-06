Обучение в вузе - отсрочка во время обучения в магистратуре

Студенты магистратуры. Фото: Государственный налоговый университет

Гражданин, который учится в магистратуре впервые, может получить отсрочку от мобилизации. Эта отсрочка останется в силе даже в случае нарушения студентом правил воинского учета.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Магистратура — это отсрочка или мобилизация

Несмотря на объявленную в Украине всеобщую мобилизацию, часть граждан может избежать призыва.

Это касается, в частности, тех военнообязанных, которые учатся и не нарушают двух основных принципов - дневная или дуальная форма обучения, а также последовательность получения образования.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, в каком случае обучение в магистратуре является основанием для отсрочки.

"Если Вы до этого момента не поступали в магистратуру, то будете иметь право на отсрочку", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Не прошел повторную ВВК — лишат ли отсрочки за магистратуру

Мужчина также пояснил, что он не прошел повторную военно-врачебную комиссию.

"К сожалению да, скорее всего, Вас подадут в розыск за непрохождение ВВК в установленные сроки", — заверил мужчину юрист.

Но, добавил Айвазян, на процесс обучения в магистратуре это не повлияет.

"Нарушение правил воинского учета не должно помешать Вашему праву получать образование", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, когда могут мобилизовать в ВСУ даже аспирантов.

Добавим, мы сообщали о том, что в Украине рекордно возросло количество студентов и аспирантов в возрасте от 25 лет, которые таким образом пытаются избежать мобилизации.