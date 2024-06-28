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Обучение в частном вузе — является ли это основанием для отсрочки

28 июня 2024 17:19
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для студентов, имеют ли студенты негосударственных вузов это право
Студенты украинского вуза. Фото: "Варто"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Украинские студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, независимо от того, в государственных или частных вузах они учатся. Также не влияет на процесс отсрочки выбранная абитуриентом специальность.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Гордиенко.

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Как известно, студенты украинских вузов имеют право на отсрочку от мобилизации на период обучения.

Юрист подчеркнул, что нормы законодательства об отсрочке от призыва касаются не только государственных вузов — но и частных, имеющих государственную лицензию.

Влияет ли на отсрочку специальность

Кроме того, Юрий Гордиенко отметил, что на отсрочку не влияет специальность, которую получает студент.

"Главное, чтобы сохранялась последовательность обучения. Выбор специальности не имеет значения", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы информировали, можно ли мужчинам поступить в университет без военного билета.

Раньше мы писали, как студентам получить справку по образованию для отсрочки от мобилизации.

Также мы сообщали, как украинским студентам уехать за границу.

образование
студенты
мобилизация
война в Украине
отсрочка

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