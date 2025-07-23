Відстрочка для навчання - коли навчання в ПТУ дає право на відстрочку

Студенти ПТУ на уроці. Фото: petropavlivka.city

Під час дії воєнного стану відстрочка від мобілізації для навчання стосується не тільки вищих навчальних закладів, а і таких освітніх структур, як професійно-технічні училища. Вступ у ПТУ після школи не порушує принцип послідовності здобутої освіти.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який планує вступити у статусі військовозобов’язаного до професійно-технічного училища після завершення школи.

Чоловік поцікавився, чи має він право оформити у такій ситуації відстрочку від мобілізації.

"Так, ви можете отримати відстрочку, оскільки здобуватимете рівень освіти вищий за раніше здобутий", — запевнив громадянина адвокат Юрій Айвазян.

Відстрочка надається військовозобов’язаному навіть під час навчання у ПТУ.

Освітні рівні в Україні

Айвазян пояснив, які є освітні рівні в українській системі.

Це:

дошкільна освіта;

початкова освіта;

базова середня освіта;

профільна середня освіта;

перший (початковий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

фахова передвища освіта;

початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

другий (магістерський) рівень вищої освіти;

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти.

Тож, як бачимо, початковий рівень професійно-технічної освіти є вищим за рівень середньої освіти.

Тому вступ до ПТУ після школи не є порушенням правила послідовності здобутої освіти.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які два види документів потрібні для оформлення відстрочки від навчання.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго діє довідка ЄДЕБО для оформлення відстрочки студентів.