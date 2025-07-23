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Главная Мобилизация Обучение в ПТУ — когда это дает право на отсрочку

Обучение в ПТУ — когда это дает право на отсрочку

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 20:00
Отсрочка для обучения - когда обучение в ПТУ дает право на отсрочку
Студенты ПТУ на уроке. Фото: petropavlivka.city

Во время действия военного положения отсрочка от мобилизации для обучения касается не только высших учебных заведений, но и таких образовательных структур, как профессионально-технические училища. Поступление в ПТУ после школы не нарушает принцип последовательности полученного образования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился военнообязанный гражданин, который планирует поступить в статусе военнообязанного в профессионально-техническое училище после завершения школы.

Мужчина поинтересовался, имеет ли он право оформить в такой ситуации отсрочку от мобилизации.

"Да, вы можете получить отсрочку, поскольку будете получать уровень образования выше ранее полученного", — заверил гражданина адвокат Юрий Айвазян.

Отсрочка предоставляется военнообязанному даже во время обучения в ПТУ.

Образовательные уровни в Украине

Айвазян объяснил, какие есть образовательные уровни в украинской системе.

Это:

  • дошкольное образование;
  • начальное образование;
  • базовое среднее образование;
  • профильное среднее образование;
  • первый (начальный) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;
  • второй (базовый) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;
  • третий (высший) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;
  • профессиональное предвысшее образование;
  • начальный уровень (короткий цикл) высшего образования;
  • первый (бакалаврский) уровень высшего образования;
  • второй (магистерский) уровень высшего образования;
  • третий (образовательно-научный/образовательно-творческий) уровень высшего образования.

Поэтому, как видим, начальный уровень профессионально-технического образования выше уровня среднего образования.

Поэтому поступление в ПТУ после школы не является нарушением правила последовательности полученного образования.

Напомним, мы ранее писали о том, какие два вида документов нужны для оформления отсрочки от обучения.

Добавим, мы сообщали о том, как долго действует справка ЕГЭБО для оформления отсрочки студентов.

студенты мобилизация отсрочка справка училище
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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