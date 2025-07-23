Отсрочка для обучения - когда обучение в ПТУ дает право на отсрочку

Обучение в ПТУ — когда это дает право на отсрочку
Во время действия военного положения отсрочка от мобилизации для обучения касается не только высших учебных заведений, но и таких образовательных структур, как профессионально-технические училища. Поступление в ПТУ после школы не нарушает принцип последовательности полученного образования.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка для обучения в училище
К юристам обратился военнообязанный гражданин, который планирует поступить в статусе военнообязанного в профессионально-техническое училище после завершения школы.
Мужчина поинтересовался, имеет ли он право оформить в такой ситуации отсрочку от мобилизации.
"Да, вы можете получить отсрочку, поскольку будете получать уровень образования выше ранее полученного", — заверил гражданина адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка предоставляется военнообязанному даже во время обучения в ПТУ.
Образовательные уровни в Украине
Айвазян объяснил, какие есть образовательные уровни в украинской системе.
Это:
- дошкольное образование;
- начальное образование;
- базовое среднее образование;
- профильное среднее образование;
- первый (начальный) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;
- второй (базовый) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;
- третий (высший) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;
- профессиональное предвысшее образование;
- начальный уровень (короткий цикл) высшего образования;
- первый (бакалаврский) уровень высшего образования;
- второй (магистерский) уровень высшего образования;
- третий (образовательно-научный/образовательно-творческий) уровень высшего образования.
Поэтому, как видим, начальный уровень профессионально-технического образования выше уровня среднего образования.
Поэтому поступление в ПТУ после школы не является нарушением правила последовательности полученного образования.
Напомним, мы ранее писали о том, какие два вида документов нужны для оформления отсрочки от обучения.
Добавим, мы сообщали о том, как долго действует справка ЕГЭБО для оформления отсрочки студентов.
Читайте Новини.LIVE!