Отсрочка для обучения - когда обучение в ПТУ дает право на отсрочку

Студенты ПТУ на уроке. Фото: petropavlivka.city

Во время действия военного положения отсрочка от мобилизации для обучения касается не только высших учебных заведений, но и таких образовательных структур, как профессионально-технические училища. Поступление в ПТУ после школы не нарушает принцип последовательности полученного образования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился военнообязанный гражданин, который планирует поступить в статусе военнообязанного в профессионально-техническое училище после завершения школы.

Мужчина поинтересовался, имеет ли он право оформить в такой ситуации отсрочку от мобилизации.

"Да, вы можете получить отсрочку, поскольку будете получать уровень образования выше ранее полученного", — заверил гражданина адвокат Юрий Айвазян.

Отсрочка предоставляется военнообязанному даже во время обучения в ПТУ.

Образовательные уровни в Украине

Айвазян объяснил, какие есть образовательные уровни в украинской системе.

Это:

дошкольное образование;

начальное образование;

базовое среднее образование;

профильное среднее образование;

первый (начальный) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

второй (базовый) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

третий (высший) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

профессиональное предвысшее образование;

начальный уровень (короткий цикл) высшего образования;

первый (бакалаврский) уровень высшего образования;

второй (магистерский) уровень высшего образования;

третий (образовательно-научный/образовательно-творческий) уровень высшего образования.

Поэтому, как видим, начальный уровень профессионально-технического образования выше уровня среднего образования.

Поэтому поступление в ПТУ после школы не является нарушением правила последовательности полученного образования.

Напомним, мы ранее писали о том, какие два вида документов нужны для оформления отсрочки от обучения.

Добавим, мы сообщали о том, как долго действует справка ЕГЭБО для оформления отсрочки студентов.